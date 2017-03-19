Дебют Пучкова, 5 голів та поразка «Гірника-Спорт»

19.03.2017 Поділитися

«Нафтовик-Укрнафта» зіпсував дебют Пучкову, обігравши «Гірник-Спорт» у домашньому матчі 21 туру Першої ліги 2016/17.

«Нафтовик-Укрнафта» 3:2 «Гірник-Спорт»

Голи: Черній, 8, Сондей, 36, Лозовій, 43 - Корольков, 51 (пен), 82.

«Нафтовик-Укрнафта»: Юрчук, Є. Пасіч, Білик, Логінов (Антюх, 81), Зайчук, Передістий, Поднебенний, Лозовий, Сондей (Войцеховський, 73), Г. Пасіч (Герт, 67), Черній.

Запасні: Данкович, Суханов, Герт, Войцеховський, Лапін, Власюк, Антюх.

В.о. головного тренера: Володимир Книш

«Гірник-Спорт»: Ткаченко, Моїсеєнко, Носар (Кравчук, 81), Курелєх, Сахневич, Корольков, Панасенко, Яворський (Дячук, 76), Разуваєв (Павлик, 46), Коваленко, Шевчук.

Запасні: Ситніков, Дячук, Цапій, Кравчук, Павлік, Фаюк, Голядинець.

Головний тренер: Сергій Пучков.

Поєдинок, що вийшов досить неоднозначним, умовно можна розділити на дві половини. Головним було питання після першого тайму: що буде далі? Чи побачимо ми подальший розгром нової команди Сергія Пучкова або ж після перерви буде другий акт, зовсім не схожий на перший. Як з'ясувалося пізніше, реалізувався саме останній варіант, від якого виграли уболівальники – «Гірнику-Спорт» вдалося врятувати інтригу, що зберігалася до кінця поєдинку.

У своєму дебютному матчі в якості головного тренера команди Сергій Пучков довірив місце в основному складі наступним футболістам: у воротах - орендований у «Ворскли» Олександр Ткаченко, в обороні діяли Андрій Сахневич, Ігор Носар і Валерій Курелєх, Євген Коваленко. У півзахисті Олексій Разуваєв, Олексій Моїсеєнко. Трохи вище розташувалися капітан «гірників» Володимир Корольков і останній новачок команди Сергій Панасенко. В атаці розраховували на Андрія Шевчука та Вадима Яворського.

Наставник «Нафтовика-Укрнафти» Володимир Книш зробив кілька коректив у порівнянні з поєдинком із «Вересом». У воротах місце зайняв Валерій Юрчук, який замінив після матчу з рівнянами Романа Данковича. В обороні у охтирців була істотна втрата: через дискваліфікацію були відсутні провідні захисники Іраклій Циколія і Леонід Бояринцев. У підсумку в центрі захисту було віддано перевагу дуету Олександра Логінова і Максима Білика, а з капітанською пов'язкою на поле вийшов Владислав Зайчук, який діяв на лівому фланзі оборони. Справа в обороні грав Євген Пасіч. Півзахист «нафтовиків» був представлений наступним чином: в центрі – Станіслав Передистий і В'ячеслав Поднебенний, праворуч Євген Лозовий, який після перерви частіше зміщувався в центр. Зліва в півзахисті діяв Геннадій Пасіч. Попереду господарі розраховували на Костянтина Чернія та Івана Сондея.

З перших хвилин істотно оновлений «Гірник-Спорт» сміливо з'являвся на половині поля суперника, проте не така видима перевага «Нафтовика-Укрнафти» вже в першому таймі стрімко почала перетворюватися на голи. Оборона «гірників» не змогла витримати перевірку першим таймом і підносила супернику несподівані подарунки. На 8 хвилині після кутового Костянтин Черній вдало зіграв на підборі – 1:0.

Вже через хвилину рахунок знову міг подвоїтися. Через двадцять хвилин після початку матчу у «Гірника-Спорт» зрівняти рахунок міг Андрій Шевчук, однак захист господарів допоміг своєму голкіперу ліквідувати цю загрозу. Пізніше гол-красень міг оформити Іван Сондей, але його удар на 25 хвилині Ткаченко, проявивши хорошу реакцію, зміг відбити. Другий шанс відзначитися у «Гірника-Спорт» отримав все той же Шевчук, але на 33 хвилині не встиг зреагувати та підправити м'яч у ворота після удару через себе Моїсеєнка.

Незважаючи на те, що команди обмінювалися небезпечними моментами, тривожніше було біля воріт гостей. В якійсь мірі вона позначилася на тому, що на 36 хвилині центральні захисники не встежили за Іваном Сондея, який відправив м'яч у сітку воріт гостей – 2:0. Здавалося, що до перерви «гірники» вже не дозволять біля своїх воріт подібних вільностей, проте третій гол до перерви в ворота Ткаченко залетів після удару Євгена Лозового, який раніше не один рік виступав у складі «Гірника-Спорт» – 3:0.

Сергій Пучков, звичайно ж, про такий дебют не міг і подумати. У підсумку наставник «Гірника-Спорт» на такий хід подій відреагував одразу: після перерви непомітного в грі Олексія Разуваєва замінив Юрій Павлік. Уже через п'ять хвилин після своєї появи на полі він заробив пенальті. Епізод виник після помилки Максима Білика: він так і не визначився, як буде вибивати м'яч – ногою або головою. У підсумку від коліна захисника м'яч відскочив до вривається в штрафний майданчик Павлика, якого вже в своєму штрафному штовхнув Станіслав Передистий: в результаті арбітр зустрічі вказав на «точку». Пенальті на 51 хвилині впевнено реалізував капітан «Гірника-Спорт» Володимир Корольков.

Так у гостей з'явилася надія, і вони пішли ва-банк. Вже через чотири хвилини «гірники» зобов'язані були забивати другий гол: Моїсеєнко бив у порожні ворота, але гравцеві «Нафтовика» якимось дивом вдалося відбити цей м'яч. «Нафтовик-Укрнафта» вирішив не випробовувати долю і створив три небезпечних моменти менш ніж за десять хвилин. Володимир Книш зробив заміни, проте очікуваного ефекту це не принесло. Мало того, на 81 хвилині Володимир Корольков зіграв в стінку з Сергієм Дячуком і ударом з-за меж штрафного майданчика оформив дубль і скоротив відстань до мінімальної – 3:2.

У час, що залишився сил на навал у «Гірника-Спорт» вже не було – позначився початок року, а ось господарі в четвертий раз вразили ворота «гірників», проте арбітр зафіксував у цій ситуації положення поза грою і тут же дав фінальний свисток. Звичайно, не на такий дебют сподівався новий керманич «Гірняка-Спорт» Сергій Пучков.

Після провального першого тайму в актив його підопічним можна віднести другу половину. Однак обороні «гірників» ще не вистачає надійності і якісь кардинальні висновки щодо оновленого «Гірника-Спорт» ще навряд чи варто робити – процес творення ще не завершений. «Нафтовик-Укрнафта» продемонстрував активність в атаці, що призвело до першої офіційної перемоги в році.

Пучков: «Перший гол зламав усі наші плани»

Головний тренер горішньоплавнівців прокоментував майже камбек своїх хлопців.

- Як можете оцінити матч в цілому?

- Якщо брати загалом, то хлопці молодці, старалися і робили все для того, щоб зрівняти рахунок. Я задоволений тим настроєм, який у них був. Ще раз повторю, що перший м'яч суттєво вплинув на хід поєдинку. Арбітри не мають права так обслуговувати матчі. Якби не пропустили цей м'яч, я думаю, що в кінці гри ми могли б поїхати з Охтирки з позитивним результатом. Упевнений, що цей матч ми б не програли. До речі, і другий гол вельми спірне, якщо уважно переглянути той епізод, то там також взяття воріт досить спірне – все було на грані офсайду.

- Після перерви у нас були шанси забити не тільки один м'яч, а як мінімум два...

- І до перерви, у нас також була стовідсоткова можливість забити цей м'яч. Спочатку Шевчук атакував ворота, а Яворський потім добивав м'яч. Нічого поганого не хочу сказати на адресу суперника, вони теж старалися, билися. Для них це була перша гра вдома після поразки від «Вереса».

- Яким виявився стан команди після першого тайму, коли хлопці програвали з рахунком 0:3?

- Всі були трохи шоковані, оскільки ми і на зборах не пропускали в свої ворота три м'ячі. Але то були передсезонні ігри. Після першого тайму хлопці були в пригніченому стані, я б сказав: у надламаному психологічному стані. Але я сказав: «Змогли пропустити три, ось тепер треба забивати три м'ячі». Ніяких поспішних висновків або прочухана не було, оскільки не можна було в такій ситуації вбити команду психологічно, в чомусь когось звинувачувати. Ми всі разом допустили помилки, які сталися і за результат ми відповідаємо всі разом.

- Свою справу зробила і заміна, коли в другому таймі на поле вийшов Юрій Павлик?

- Так, після перерви ми «освіжили» правий фланг, він запрацював. Завдяки зусиллям гравців на цьому фланзі був зароблений одинадцятиметровий, і в подальшому справа йшла загроза на ворота суперника. Павлик намагався загострювати гру і ще раз проявити себе і забити гол, але якби прийняв правильне рішення і якби не головою скидав собі м'яч, а прийняв би на груди і пробив би по воротах. В цілому, я задоволений грою, а результатом – ні. Так, суперник теж небезпечно контратакував, але ми ж не можемо всі дев'яносто хвилин атакувати і не помилятися. Думаю, що до домашньої грі 25 березня команда наша стане ще більш згуртованою, і ми доб'ємося позитивного результату, щоб наші вболівальники розуміли, що у нас є команда.

- Які висновки Ви зробили після гри в Охтирці?

- Після першої нашої виїзної гри ми тепер будемо знати, як і де треба діяти, як себе вести в певних ситуаціях і як продовжувати гру. Моя думка, що цей матч ще більше згуртує хлопців для того, щоб домагатися позитивних результатів і не допускати помилок.

Віктор Карпенко