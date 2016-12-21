Дефіцит Держбюджету у 2017 році складе 77 млрд грн

21.12.2016 Поділитися

У Верховній Раді прийняли бюджет України на наступний рік, у якому закладено доходів на 721,4 млрд грн та витрат на 790,4 млрд грн. Своєчасне прийняття бюджету дозволить розраховувати у найближчому часі на черговий транш кредиту від МВФ, оскільки, ухвалення головного кошторису було однією з головних вимог від валютного фонду.

Дефіцит бюджету складе 77,1 млрд грн. Зріст ВВП передбачається на 3% при річній інфляції у 8,1%. У головному кошторисі країни також передбачені кошти на підвищення «мінімалки»: з 1600 до 3200 грн. Як відомо, «чистими» грошима ця сума буде меншою – близько 2500 грн. Що стосується прожиткового мінімуму, то впродовж року він буде збільшений на 150 грн. Із січня він складе 1544 грн, у травні він підвищиться до 1624 грн, а у грудні – до 1700 грн.

Також з 1 січня відбудеться значне підвищення зарплат працівників бюджетної сфери. Особливо це стосується вчителів та медиків. На ці заходи з головного кошторису виділять близько 28,3 млрд грн.

Також у наступному році анонсували підвищення акцизів на алкоголь та тютюн, і зменшення ренти на видобуток нафти з 45% до 14-29% (вартість залежить від глибини покладів). Повідомляється, що 5% з рентної ставки залишатиметься у регіонах, де проводиться видобуток цієї сировини. Проектом Держбюджету також передбачається 1 млрд грн дотацій для покриття різниці у собівартості вугілля, що добувається на державних шахтах.

Віктор Карпенко