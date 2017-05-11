Декомунізація по-карлівськи частина - 2

11.05.2017 Поділитися

В продовженні теми про декомунізацію в місті Карлівка. Перша частина тут http://bastion.tv/news/dekomunizaciya-po-karlivski-chastina-i/

Згідно листа Полтавської облдержадміністрації № 01-65/2279 від 08.11.2016 року, станом на 01.11.2016 в області залишаються не демонтованими 4 пам’ятника, що підлягають демонтажу відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», серед яких і пам’ятник Підгорному М.В. в м. Карлівка. В місячний термін Карлівська міська рада повинна вжити заходів щодо виконання зазначеного вище закону.

На засіданні чотирнадцятої позачергової сесії міської ради сьомого скликання депутати прийняли рішення демонтувати даний пам’ятник, а погруддя Підгорного М.В. передати до Карлівського історико-краєзнавчого музею. Також п.5 цього рішення обумовлено сприяння у проведенні громадського обговорення щодо необхідності встановлення реконструйованого пам’ятника Підгорному М.В., як видатному земляку, що сприяв розбудові м. Карлівка.

Члени територіальної громади м. Карлівка у кількості не менше 200 чоловік (відповідно до ст. 20 Статуту територіальної громади м. Карлівка) мають право ініціювати проведення громадських слухань щодо обговорення даного питання. Виконавчі органи Карлівської міської згідно п. 10 Статуту територіальної громади м. Карлівка нададуть допомогу у підготовці та проведенні громадських слухань.

Саме це рішення міський голова Олександр Наконечний активно проштовхував, наголошуючи міським депутатам, що потрібно його прийняти саме в такій редакції. Бо він вже не витримує тиску обласного керівництва, яке погрожувало кримінальною відповідальністю за не виконання закону про декомунізацію. Але чому в рішенні було одночасно сказано про демонтаж та сприянню громадським слуханням по реконструкції того ж таки пам’ятника? Як відомо карлівський міський голова є представником партії ВО «Свобода», що активно виступає за декомунізацію. Саме карлівські свободівці на початку 2014 року активно приймали участь у демонтажі пам’ятнику Леніну, тоді майбутній мер розділяв такі дії. То що ж сталося тепер? Варіантів відповіді може бути чотири. Варіант перший: можливо Олександр Наконечний знаючи думку більшості жителів міста стосовно пам’ятника, а саме, те що люди проти його демонтажу, не хоче втрачати рейтинги перед можливими виборами до об’єднаної територіальної громади. Варіант другий: можливо мер вважає, що Підгорний не дивлячись на закон про декомунізацію, є видатним земляком, яким потрібно пишатися. Цей варіант може бути імовірний, адже сам Наконечний, коли проживав в селищі Ланна, ще до того, як стати всім відомим в місті, був членом місцевої партійної організації Комуністичної Партії України, його навіть готували на посаду секретаря сільської організації КПУ. Але він вийшов з лав партії написавши заяву з формулюванням «мені нудно з вами бути в одній партії». Це було близько 2011 чи 2012 років. Пізніше була партія «Свобода» та «Батьківщина» потім знову «Свобода». Тож не виключено, що старе комуністичне бачення стосовно Підгорного могло залишитися. Третій варіант: тут поєднуються обидва попередні варіанти. І четвертий варіант: Наконечний міг просто пообіцяти депутатам встановити реконструйований пам’ятник Підгорному, тільки б вони проголосували за його демонтаж, а там буде видно далі.

Окрім того, варто згадати, що в одному з номерів районної газети було опубліковано статтю на захист Підгорного М.В. місцевим історикомВіталієм Пилипцем.В статті ставився наголос, що Підгорний не перебував на державно-партійних посадах, які б мали вагомий вплив на політику держави, і всі його посади по суті були господарськими, а не політичними, тому не слід його піддавати декомунізації.

Завдяки небайдужим карлівчанам, 11 березня 2017 року відбулися громадські слухання, де було прийнято рішення про встановлення реконструйованого пам’ятника Підгорному М.В.

Але на рішення сімнадцятої сесії міської ради сьомого скликання від 23 березня 2017 року щодо надання згоди на встановлення реконструйованого пам’ятника Підгорному М.В. міський голова наклав вето, на пленарному засіданні 11 квітня депутати повторно голосували за це рішення, але потрібної кількості голосів для подолання вето не набралося.

Таким чином ми бачимо, що міський голова таки передумав встановлювати реконструйований пам’ятник Підгорному, а можливо і не планував. Ось такими політичними трюками декомунізували Підгорного в Карлівці! Постамент стоїть порожнім. Це ще раз доводить, що суспільство не знає повної історії і не довіряє сучасній владі, в тому числі місцевій. А місцева влада є заручником настроїв суспільства, та ще плите власні інтриги поза спинами виборців, замість того щоб сприяти інформаційному просвітительству власної історії серед людей.

Ілля Василенко, м. Карлівка