Деньги на Донбасс: 1,5 миллиарда на семинары, миллионы на велодорожки – пилите, «шуры», пилите…

24.01.2017 Поділитися

Стаття Тетяни Заровної для «ОРД». Публікується мовою оригіналу

Переселенцы едва сводят концы с концами, пребывая в отчаянной нищете, люди в прифронтовой зоне живут в разбитых домах, а в это время в Украине «осваиваются» (этим гнусным словцом называют распил чиновники) миллиарды… Лидер в этой деятельности – областные военно-гражданские администрации, министерства соцполитики и по делам ВПЛ — распределяют такие сумасшедшие суммы, что можно было бы каждому семейству беженцев приобрести по скромной квартирке, отремонтировать каждый уничтоженный войной дом…

Оккупированная территория

Финансирование оккупированного Донецка демонстрирует двойные стандарты и лицемерие властьимущих. Активист Татьяна Маляренко, изучив сайт управления статистики Донецкой области, заметила, что, оказывается, в 2016 году были официально зарегистрированные украинским правительством прямые зарубежные инвестиции в оккупированный Донецк, составлявшие больше 50% иностранных поступлений в экономику области. «Честно говоря, меня это изумило. Значит, прямые иностранные инвестиции в экономику оккупанта украинское правительство одобряет?», — удивляется Татьяна.

Пройдясь по этой ссылке — http://www.donetskstat.gov.ua/region/detailed/priami-inozemni-investytsii-aktsionernyi%20kapital/20160000/ — можно увидеть, что 888 тысяч долларов США получила «столица ДНР» с согласия украинской власти, которая борется с бабушками, везущими через КПВВ лишние упаковки продуктов (контрабанда!) и получают украинские пенсии (финансирование терроризма!).

Взгляните на скрин отчета с сайта Управления статистики. Красным обведены города, полностью контролируемые «ДНР» и получившие иностранные инвестиции. Как пояснили в органе власти — средства получили те предприятия, которые перерегистрированы в Украине, но по факту работают в «ДНР». Не секрет, что все они так же делают отчисления в «экономику республик», но на это смотрят сквозь пальцы.

Переселенцы

Недавно переселенец Александр Петров сделал выборку из расходов на переселенцев за 2015 год. Внутренне перемещенные лица (как называют донбасских беженцев чиновники) и жители прифронтовых районов влачат жалкое существование, не подозревая, что:

На быстрое реагирование на проблемы переселенцев потратили 6 320 000 долл. (распил Министерства соцполитики),

На поддержку стабилизации общин на Донбассе ушло 1 400 000 долл. (это «освоили» Донецкая и Луганская областные военно-гражданские администрации),

На поддержку обеспечения защиты прав человека и верховенства права в законодательной и судебной практике истратили 75 250 евро (Комитет ВР по вопросам евроинтеграции),

На улучшение условий жизни и адаптацию перемещенных лиц — 251 859 евро (Черновицкий облсовет),

Создание современной модели управления рынком труда — 651 304 евро (Хмельницкая обладминистрация),

На социальную интеграцию перемещенных семей — 1 971 137 евро (Киевская обладминистрация, Международная благотворительная организация “Партнерство “Кожній дитині”).

«Канадское экспортное агентство предоставило кредит в размере 200 млн. канадских долларов (158 млн долл. США) на 5 лет под 1,43% годовых. На это можно было закупить аж 4514 квартир…», — пишет блогер переселенец Александр Петров.

Жилье и работа – две главные проблемы 1,7 млн. беженцев с востока. Но их решения ни один проект не коснулся. Реально в нашей стране переселенцы не имеют ни малейших льгот в налогообложении, трудоустройстве и кредитовании и за 2,5, что длится война, правительство даже не приступило к решению хотя бы одной из этих проблем… Кроме боксов, в которых люди не особо хотят жить (на них потратили по 30 тыс. евро за один бокс, и они пустуют), можно было бы просто покупать для ВПЛ дешевое жилье на вторичном рынке. Например, в г. Славянске за 9 тыс. $ сейчас можно купить квартиру с евроремонтом в центре города – и это будет «элитный вариант», а есть позиции вдвое дешевле.

Если не покупка, то кредитование под госгарантии и минимальные проценты могло бы стать отличным выходом. На людей, у которых жилье разрушено войной, полученных от доноров денег с лихвой хватило бы. Но до сих пор отсутствует правительственная программа кредитования ВПЛ…

«Иностранные кредиты будем отдавать мы с вами, а прожирают их те, кто у власти. Правительство США уже выделило две кредитные гарантии Украине по 1 млрд долл. каждая, под них выпущены еврооблигации (в 2014 и 2015 гг. под 1,844% и 1,847% годовых соответственно). Могут быть получены гарантии еще на 1 млрд, но для этого должен быть получен транш МВФ, а украинская власть должна продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией. Т.е., два миллиарда ушли в облигации! На них кое-кто зарабатывает, а денег и борьбы с коррупцией НЕТ! 2 млд. это 57142 квартиры! Которых снова не увидят настоящие ВПЛ». А в целом данные на сумму в несколько миллиардов «баксов», как кредитных так и «дармових», по моим расчетам, позволили бы приобрести 100000 двухкомнатных (55м.кв) квартир в ценах Днепра», – говорит Александр Петров.

Можно коснуться и отдельных регионов. В Полтавской области для ВПЛ Представительством Евросоюза в Украине было потрачено 1 036 204 €. Собирались создать условия для пребывания и интеграции ВПЛ в Полтавской области, но местные журналисты провели расследование и выяснили, что ни один проект, получивший европейский грант, так и не был реализован! И это типичная ситуация для всей Украины. (https://www.facebook.com/ruslan.dn/posts/1273860936022198).

В частности, полтавчане собирались потратить деньги на создание временного приюта для переселенок с детьми, но работа та и не закипела…

«Вопрос о помощи ВПЛ даже не стоит, вопрос стоит: как сделать вид, что у нас нет никаких проблем с переселенцами, и вид такой они делают неплохо, -комментирует донецкий политолог и активист Станислав Федорчук. - К моей маме перед НГ приехали представители одной уважаемой организации, и говорят: «А давайте мы вас будем фотографировать? Она отвечает: «Простите, я одета не так, да и какой смысл?». «Ну, понимаете, нам надо отчитаться». «О чем?». «Может, вам психологическая помощь нужна?». Мама говорит: «У нас с дровами проблема — с этим помогли бы, даже за мои деньги, а от того что мы с вами поговорим вряд ли дрова появятся…».

Перспективы

Но есть моменты и пострашнее. «Державные мужи» желают потратить в текущем году 522, 96 миллионов гривен (!)на семинары для пенсионеров… Вот как это недоразумение комментирует советник министра по делам оккупированных территорий и ВПЛ Олеся Цыбулько:

«Проведение курсов для пенсионеров та инвалидов «Поза поколіннями» — инициатива «Інформацйні технології Мінсоцполітики» и исполкома Бердянского горсовета, там есть и государственный (3/4), и местный бюджет (1/4 часть). И если не будет замечаний к этому пункту, то Минсоц все сделает. Мы это публикуем хотя бы, но отклонять не можем без оснований, т.к. деньги их. Основанием могут быть замечания общественности. Но пока они что-то не очень активны».

Есть в планах министерств и еще одни таинственные курсы с остроумным названием «Інтелектуальна спроможність», которые обойдутся почти в миллиард, а точнее – в 959,02 млн. грн…!

Изучить все проекты, предложенные в рамках Госпрограммы восстановления и развития мира в восточных регионах (речь идет о пяти областях) можно, пройдясь по этой ссылке:

http://mtot.gov.ua/uvaga-ogolosheno-provedennya-gromadskyh-publichnyh-obgovoren-proektu-derzhavnoyi-tsilovoyi-programy-vidnovlennya-ta-rozbudovy-myru-v-shidnyh-regionah-ukrayiny/

Директор по развитию «Единого координационного центра «Донбасс» Руслан Рыгованов проанализировал данный проект (полное название: «Проект Государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины», одобренный распоряжением Кабмина от 31 августа 206 г.), представленный на рассмотрение Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. И обнаружил не менее 23 пунктов нецелесообразного использования средств различных бюджетов и международных доноров.

Вашему вниманию — полный список сомнительных затрат:

1.створення електронного реєстру пацієнтів Луганської області в розмірі 19,76 млн грн.;

2. проведення курсів для пенсіонерів та інвалідів «Поза поколіннями»: Інформаційні технології за 522,96 млн грн.;

3. проведення курсів тренінгів «Інтелектуальна спроможність» вартістю 959,02 млн грн.;

4. реконструкцію комунального закладу «Луганський обласний позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Берізка» (Станично-Луганський район, с. Макарове) вартістю 10,0 млн грн.;

5. реконструкцію комунального закладу «Луганський обласний позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Сонячний» (Станично-Луганський район, с. Макарове) вартістю 15,0 млн грн.;

6. відновлення повноцінної діяльності органів соціального захисту населення через сучасні соціальні «Прозорі офіси» в розмірі 450,0 млн грн.;

7. розширення послуг опалення в населених пунктах Донецької області, що приймають ВПО, шляхом прокладення 68 км додаткових мереж вартістю 283,2 млн грн.;

8. проведення ремонту 38 котелень в Донецькій області вартістю 146,1 млн грн.;

9. проведення капітального ремонту теплових мереж м. Авдіївка протяжністю 0,786 км вартістю 11,541 млн грн.;

10. реконструкцію 15 котелень з улаштуванням твердопаливних котлів у м. Родинське та м. Покровське вартістю 171,6 млн грн.;

11. прокладення резервних ниток напірних каналізаційних колекторів в Донецькій області (18,4 км) вартістю 1091,9 млн грн.;

12. розробку ПКД на реконструкцію або капітальний ремонт систем водопостачання та модернізацію очисних споруд (44 одиниці) вартістю 119,9 млн грн.;

13. реконструкцію очисної споруди в смт Водянське вартістю 15,0 млн грн.;

14. реконструкцію водоводів м. Покровське «Західний» та «Південний» м. Маріуполь (19 км) вартістю 95,0 млн грн.;

15. проведення капітального ремонту та реконструкції діючих очисних споруд (Попаснинський район) – 15,0 млн грн.;

16. розробку системи екологічного моніторингу (на регіональному, територіальному та об’єктивному рівнях) спостережень вартістю 120,0 млн грн.;

17. моніторинг ґрунтів сільськогосподарських угідь Донецької області вартістю 120,0 млн грн.;

18. розробку проектів відновлення водовідливних шахтних комплексів, водовідведення шахтних вод та водопониження на підтоплених територіях вартістю (6 шт.) 720,0 млн грн.;

19. розбудову спортивної інфраструктури (46 об’єктів) вартістю 1190,3 млн грн.;

20. організацію Центру розвитку бізнесу (бізнес-хаб) у м Маріуполь вартістю 500,0 млн грн.;

21. створення інформаційного центру для інформування населення про стан навколишнього середовища у м. Маріуполь вартістю 1000,0 млн грн.;

22. будівництво будівлі Луганської обласної філармонії у м. Сєвєродонецьк вартістю 180,0 млн грн.;

23. розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж об’єднаних територіальних громад Донецької області (41 проект) на суму 66,0 млн грн.

«Распределение средств в рамках Проекта Программы является непрозрачным и непонятным, например — выделение 25,0 млн грн. на восстановление учреждений оздоровления в Станично-Луганском районе Луганской области, то есть в непосредственной близости от линии разграничения сейчас нецелесообразно — есть реальный риск, что эти объекты могут быть повреждены или уничтожены в ходе боев. Кроме того, другие города на линии соприкосновения, которые несут наибольшие расходы по восстановлению, не получат средств вообще — даже на восстановление больниц, школ и других объектов, например: Авдеевка, Торец. Заслуживает внимания, что ни проведения мероприятий по гуманитарной и социальной деоккупации, ни мер по созданию условий для развития малого и среднего Проектом Программы не предусмотрено… Целевых мероприятий по оказанию компенсации за утраченное имущество Проект Программы также не содержит. Никаких общественных слушаний в городах относительно проектов, на которые планируется потратить средства не проводилось. В результате — общественность недоумевает — почему те или иные проекты вошли в Проект Программы и должны быть профинансированы…», — отмечает переселенец и активист Руслан Рыгованов, утверждая, что за пятую часть этих средств можно не только решить все проблемы ВПЛ с жильем, но и перезапустить депрессивные регионы.

По словам активиста, его замечания по 23 пунктам – лишь наиболее «кричащая» часть из планов чиновников, каждый из которых вызывает сомнения.

Восстановление освобожденных территорий

Восстановления требуют котельные, дома культуры, школы… Но в городе Счастье вдруг решили за 2,5 млн. грн. отремонтировать велосипедную дорожку! В прифронтовом городке эта потребность, если спросить мнения местных, не попала бы в приоритеты первых 30 пунктов.

«Какие велодорожки в населенном пункте, где 2,5 км. дорог всего и каких-то 20 км до линии разграничения! – возмущается Руслан Рыгованов. - Я со Счастьем разговаривал. Половина поселка уничтожена войной, а в программу МинТОТа включены дорожки?! Оснований для УД по таким фактам, я считаю, хоть отбавляй».

Сама стратегия восстановления Донецкой области, разработка которой финансировалась ООНовской программой, так же вызывает массу вопросов — она предусматривает заботу о морально-устаревшей промышленности, развитие Донбасса в качестве сырьевого придатка, и никакой инновации…

Галина Олейникова (в 2014 году была членом штаба по переселенцам при Львовской ОДА) изучала то, что внедрено в ее родном городке Бахмуте и касается помощи переселенцам и прифронтовым территориям. Не может взять в толк – почему не провели для начала аудит пострадавших объектов, не отделили те, которые выглядели «разбомбленными» задолго до начала боевых действий, от тех объектов, которые действительно разрушила война.

«В 2014-15 году по Бахмуту было озвучено около 1000 объектов, на восстановление которых получили финансирование, но город так сильно не пострадал в процессе АТО, и откуда взялась тысяча объектов мне лично не ясно… Крадут безбожно – вот пример: реконструкция центральной поликлиники в Бахмуте. По проекту предусматривалась термомодернизация, а это значит — утепление должно быть в 10 см. минваты, облицовка штукатуркой. Но по факту утеплили на 5 см. и пластиковым сайдингом, что вообще-то запрещено (пожарная безопасность не позволяет использовать легко возгораемый материал). Когда обратились в поликлинику: «Что такое, почему?», горсовет согласовал изменения, но сохранил бюджет. В итоге вышло – бюджет дорогой, а результат дешевка. В память врезался еще проект международной помощи переселенцам по Мариуполю (он есть на сайте горсовета), по которому было отремонтировано общежитие и 5 городских амбулаторий, куплены троллейбусы. Дело хорошее, но эти деньги предназначались переселенцам. Как троллейбусы связаны с проблемами ВПЛ? В целом потратили на финансирование порядка 4 млрд. в прошлом году, в 2017-м планируется не меньше, но для населения ничего как не было, так нет, обычным людям результаты вложений незаметны».

Международная помощь

Вот еще предмет для изучения — Минэкономики и развития создало сайт, где можно узнать все о международной помощи: http://openaid.gov.ua/uk

“290 діючих проектів, $12,190,549,736 — загальна сума допомоги“, — победно сообщает сайт. А эффект кто видит? По состоянию на 01.12.2016 года на разрешение основных проблемных вопросов внутренне перемещенных лиц из различных источников всего было выделено – 256 850 052 €, 40 826 354 $ и 7 000 000 kr – шокирует сайт. А как использованы гигантские суммы?

Переселенец и активист Олег Поливанов (http://vpl.in.ua/dengi/) занялся изучением, и вот что выяснил: на обновление социальных услуг и обустройство мира только в Донецкой и Луганской областях по Программе развития ООН истрачено 5 104 211 $ (проект завершен). А по факту — треть переселенцев вынуждены сократить расходы на еду из-за нехватки средств, около 40% ВПЛ могут позволить себе только еду, а удовлетворить самые базовые потребности в состоянии лишь 27%…

Министерство экономического сотрудничества и развития Германии потратило 21 миллион евро (проект завершен) на улучшение условий для предоставления муниципальных услуг в Луганской области, но по отзывам людей, отмечает Олег Поливанов, а неразбериха и бардак в социальных, муниципальных властных организациях царят — пуще прежнего… На социальную интеграцию и примирение ВПЛ в Киевской области представительство Евросоюза в Украине потратило 1 971 137 € (проект завершен) а переселенцы говорят, что испытывают гораздо больше притеснений в сравнении с 2014 годом…

«Любят ругать общественные организации словом «грантоед», а ведь они имеют крохи. Зато государство — самый большой получатель грантов, действующие проекты международной помощи «едят» облгосадминистрации и министерства, а до потребителей доходит пшик», — говорит Галина Олейникова.

Сомнительно-успешные международные проекты теряют свою загадочность, когда узнаешь, какие люди проникли в авторитетные институции и представляют их в Украине… Например, в ОННовской программе развитием общественных советов занимается некая Жученко Ирина Валерьевна – человек из ПР, который всю жизнь проработал в администрации у мэра Артемовска. Она же за ООНовские деньги отремонтировала помещение, которое предназначалось по проекту для размещения переселенцев, но оказалось объектом муниципальной собственности, где разместился… ахметовский фонд.

Есть масса желающих нажиться на теме ВПЛ и масса чиновников, заинтересованных в распиле через лояльных общественников, сидящих на распределении государственных средств.

«Для распила важно иметь под рукой организации, которые можно показывать, как действующие. И которые могут состоять в закрытом клубе из 10-20 «своих», имеющих желание получать копеечку на свой расчетный счет (тут логично вспомнить интервью с волонтерами, которые рассказали ОРД, как им в Минсоце предлагали создать закрытый клуб управляемых поставщиков коммерческих грузов под видом гуманитарки – о чем подробнее здесь: https://ord-ua.com/2016/12/13/kto-kryishuet-kontrabas-v-minsotse-i-ustraivaet-volonteram-travlyu/) и в ответ они будут очень лояльны», — поясняет активист и переселенец Федорчук.

Именно карманные общественники из числа бывших работников обладминистраций и горисполкомов создают фейковые центры, в которых за сотни миллионов учат бабушек работать за компьютерами и проводят семинары-чаепития. Те же карманные общественники проникают в общественные советы при Минсоцполитики и МИНДОТ и таким образом имитируется видимость общественного надзора.

А общественники, не желающие помалкивать в тряпочку, получают от ворот поворот. «Тут такое дело, — пишет Станислав Черногор, замглавы Общественного совета при ДонОДА, — закрыли мне доступ на страницу Главы ДонОДА Павла Жебривского за размещение ссылки на страницу Урядового портала под постом Жебривского о ДонАРР. На этой странице портала в типовом положении про деятельность Агентства регионального развития не указано, что оно может являться заказчиком работ, а выполняет исключительно консультационное и информационное сопровождение проектов регионального развития. По мнению Павла Ивановича Донецкое АРР должно было стать централизованным (по сути — единственным) заказчиком работ по осваиванию бюджетных и международных ресурсов, направляемых на восстановление Донбасса. Сходите к нему на страничку, ознакомьтесь с текстом. Агентство мутно создано, мутно начинает свою работу и сомневаюсь, что с таким удачным стартом, когда в его деятельность уже вмешивается Антимонопольный комитет, сможет прозрачно работать. Теперь я уже начинаю подозревать, что членов Наглядовой рады они будут пытаться разводить, шо кроликов. Обидно!».

Зреет бунт?

Почему растет недоверие к власти среди людей в прифронтовых городах и переселенцев, «проголосовавших ногами» за Украину? Государство в лице своих представителей, как наверху, так и на местах, уже третий год не выполняет своих обязанностей по защите собственных граждан. А «уполномоченные лица» продолжают безбожно наживаться на войне…

«Каким образом закапывание в землю фантастических сумм улучшит жизнь тех же пенсионеров, на семинары для которых собираются потратить 1,5 миллиарда? – возмущается Станислав Федорчук. – Уже все понимают, что это схема — на семинарах легче отмыть деньги. Больше 27 миллиардов выделяется на восстановление Донетчины и Луганщины, но до сих пор у Черныша и Туки (Министерство по делам переселенцев и оккупированных территорий) не сделали даже представительства ни в Донецкой, ни в Луганской области. Я дико извиняюсь – каким образом это Министерство, не находясь в прифронтовой зоне, осуществляет свое планирование? Как они мониторят ситуацию? Откуда берут данные о том — что и в какой последовательности надо восстанавливать?».

Среди причин такого постыдного положения вещей есть и юридическая составляющая. «На законодательном уровне для населения и частных хозяйств не предусмотрено инструментов помощи — жителям могут помогать только благотворители, потому что Украина не находится в состоянии войны (с юридической точки зрения) и по той же причине вся ответственность за оккупированные территории лежит на Украине. Вот поэтому на гос.уровне мы восстанавливаем из бюджета что угодно инфраструктурное, но не частные дома, пострадавшие от обстрелов», – говорит Галина Олейникова. А ждать от мажоритарщиков, которые прошли в ВР по донбасским округам, что они будут разрабатывать законы, защищающие своих избирателей, не приходится, так как все это потомственные «регионалы», занимающиеся по традиции саботажем и лоббированием личных интересов.

Эксперты говорят, что нужно проводить аудит всей массы вышеупомянутых проектов, искать причины провала проектов, которые уже реализованы, и наказывать виновных. Международным организациям помогать в поиске надежных партнеров и подрядчиков. И осуществлять совместный контроль. Но проблему усугубляет слабость гражданского общества – должностные лица привыкли к тому, что за ними никто «не присматривает» и оборзели от безнаказанности – почувствовав в прифронтовых регионах «золотую жилу» (можно восстанавливать и восстанавливать, себе на пользу). А если говорить о переселенцах, то они поражены во многих правах, включая избирательное. Многие не в состоянии выдержать унизительной процедуры оформления помощи для ВПЛ (442 грн. для работающих и вдвое больше для стариков и детей) и дальнейших унизительных проверок на дому. Выезжающих из зоны оккупации убивает «вежливость» на КПП («К переезжающим относятся как к нелюдям, и всячески это демонстрируют, люди нередко умирают в процессе пересечения», — говорит бывший макеевчанин Олег Поливанов). Завершает процедуру издевательств над людьми «Ощадбанк» — типичный пример навязчивого сервиса, от которого пенсионерам никуда ни деться. По новому постановлению Кабмина каждые три месяца пенсионеры ВПЛ обязаны отмечаться в «Ощадбанке» для идентификации. Иначе выплаты будут приостановлены.

Представители ООН твердят о том, что связывать выплату пенсий с регистрацией переселенцев и устраивать надомные рейды — это нарушение базисных прав, а правительство – как кот Васька, который слушает да ест — изобретает все новые способы дискриминации. Как-то: антиконституционное «чипирование» с помощью… электронного удостоверения для пенсионеров, слив Министерством финансов персональных данных переселенцев коллекторам…

Американцы и европейцы говорят: вы сами виноваты, граждане украинцы – не умеете контролировать тех, кого выбираете. Но даже то хиленькое гражданское общество, которое существовало на момент Майдана, обнищавшее и подкошенное войной, выезжающее на заработки за кордон и опускающееся до состояния «не до жиру (отстаивания прав) — быть бы живу», теряет силы и энтузиазм, даже не пытаясь поставить на место воров, пришедших к власти на волне Майдана.