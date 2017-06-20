Депутат від БПП попався на хабарі у 200 тис. доларів

20.06.2017 Поділитися

Гроші знайшли у охоронця нардепа, самого народного обранця зараз допитують.

В елітному столичному ресторані «Три вилки» по вулиці Володимирська, 76, співробітники НАБУ затримали охоронця нардепа від БППБорислава Розенблатаз 200 тис. доларів готівкою.

Про це повідомляє UA1 із покликанням на «Правдиві новини».

Згідно з повідомленням, охоронець народного депутата затриманий з чималою сумою в двісті тисяч доларів. Самого Борислава Соломоновича Розенблатта нібито допитують.

Відзначається, що житомирські ЗМІ часто пов'язують людину Розенблатта з незаконним видобутком бурштину на півночі Житомирщини та іншими темними справами.

Передані охоронцю народного депутата фракціїї БПП Борислава Розенблата 200 тисяч доларів, призначалися ще одному депутату Верховної Ради. Про це з посиланням на джерело в НАБУ повідомляють «Українські новини».

За даними агентства, охоронця Розенблата затримали в момент отримання готівкових грошових коштів у столичному ресторані «Три виделки». Гроші призначалися Розенблату, а також ще одному депутату Ради Максиму Полякову (фракція «Народний фронт»).

Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара, пише «Українська правда».

«Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ», – заявив він, додавши, що вважає затримання давно спланованою провокацією.