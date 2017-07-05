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Депутат відібрав у 90-річної жінки квартиру вартістю у 1,5 млн грн

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Депутат відібрав у 90-річної жінки квартиру вартістю у 1,5 млн грн

У столиці судитимуть депутата Макарівської районної ради Київщини, який ошукав літню жінку, пише прес-служба київської прокуратури.

У відомстві зазначають, що 2 роки тому депутат-шахрай познайомився з 90-річною киянкою, яка володіла квартирою у центрі міста вартістю майже 1 500 000 грн.

– Зловмисник спочатку увійшов в довіру до пенсіонерки – відвідував, цікавився станом здоров’я, підвозив до лікарні. Однак у подальшому, скориставшись нагодою, викрав усі правовстановлюючі документи на квартиру цієї жінки та, використовуючи копію паспорту останньої з фотокарткою іншої людини, оформив на себе генеральну довіреність (довіреність представляти її інтереси у питаннях продажу та перереєстрації права власності на квартиру), – зазначає прес-служба прокуратури Києва.

Після того депутат-злодій продав квартиру своєму знайомому за 145 000 грн.

Зараз у місцевій прокуратурі Києва завершили досудове засідання та направили матеріали безпосередньо до суду. В разі доведення провини горе-депутата, йому загрожуватиме обмеження свободи до 12 років із конфіскацією майна за ст. 190 ККУ «Шахрайство».

Права ошуканої літньої жінки на квартиру повністю поновили.

Відділ моніторингу

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