«Дерево життя» з витинанок показали полтавцям

21.01.2017 Поділитися

Народний майстер Дмитро Король відкрив власну виставку «Дерево життя». На виставці митець представив свої витинанки.

Головною темою робіт Короля є Світове дерево або Дерево життя. Дерево життя – знамено трьох основ світу. Світове дерево уособлює єдність усього світу. Це своєрідна модель всесвіту і людини, де для кожної істоти, предмету чи явища є своє місце.

Автор брав участь у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях та виставках народного мистецтва та гончарства. Член молодіжної спілки художників України та Полтавського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Відкриття виставки відбулося у музеї-меморіалі Панаса Мирного. Там же вона діятиме до 18 лютого.

Довідково: Витинанка – це вид давньослов'янського, зокрема українського народного декоративного мистецтва. Включає сюжетні та орнаментальні прикраси житла — ажурні, силуетні тощо. Витинанці властива лаконічність й вишуканість зображальних засобів. Близька до неї техніка створення силуету.

Віктор Карпенко