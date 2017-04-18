Державна податкова інспекція у м. Полтаві інформує

18.04.2017 Поділитися

Державна податкова інспекція у м. Полтаві інформує

Режим роботи Центру обслуговування платників у м.Полтаві у святкові та вихідні дні:

15 квітня 2017 року — робочий день відповідно до затвердженого графіку роботи ЦОП;

17 квітня 2017 року — робочий день у режимі чергування (за необхідності, із залученням спеціалістів відповідних структурних підрозділів) до 17 год. 00 хв.;

16 квітня, 1,2, 8, 9 травня 2017 року — вихідні дні.

Відділ організації роботи

Державної податкової

інспекції у м. Полтаві

Граничний термін подання обов'язкових декларацій – 3 травня

Вже 229 мільйони гривень доходів, отриманих у 2016 році задекларували мешканці міста Полтави станом на 11 квітня 2017 року.

Загалом свої статки вже задекларували 1475 громадян. 720 декларантів звернулися до міської податкової з метою отримання податкової знижки, з бюджету їм мають повернути 626 тис. грн., 755 полтавців подали обов’язкові декларації на суму 229 млн. грн., з яких до бюджету вони мають сплатити майже 22 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та 2,3 млн.грн. військового збору.

Більшість декларантів, а саме, 378 осіб, заявили про дохід, отриманий як подарунок або спадщину. Дохід від здачі в житловий найм майна вказали 109 громадян, додаткове благо задекларували 160 полтавців.

10 жителів міста Полтави задекларували доходи, сума яких перевищила 1 мільйон гривень, до сплати їм нараховано майже 14 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб та 1 млн.грн. військового збору.

Деклараційна кампанія 2017 року добігає до завершення, тож ще раз нагадуємо , що громадяни, які у 2016 році отримували:

·дохід від здійснення операцій з інвестиційними активами (продаж цінних паперів, корпоративних прав тощо);

·дохід, отриманого у вигляді спадщини чи дарунка коштів, майна, майнових чи немайнових прав;

·дохід від надання нерухомості в оренду, житловий найм (піднайм);

·дохід від продажу або обміну рухомого майна;

·іноземні доходи;

·дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів;

·інші доходи, з яких протягом 2016 року податок не утримувався,

повинні подати декларацію про майновий стан і доходи до 3 травня 2017 року.

Декларації на отримання податкової знижки податковою інспекцією будуть прийматися до кінця поточного року.

Відділ організації роботи

Державної податкової

інспекції у м. Полтаві

На обліку в податковій м.Полтави перебуває більше 24 тисяч платників податків

Станом на 01 квітня 2017 року на обліку в ДПІ у м. Полтаві перебувають 24 370 платників, які здійснюють діяльність, із них: 9 590 юридичних осіб, 14524 фізичних осіб – підприємців та 256 – фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

За березень 2017 року взято на облік 341 платника, із них: 86 – юридичних осіб, 250 фізичних осіб – підприємців та 5 осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність . За цей період знято з обліку 320 платників, із них: 11 - юридичних осіб, 300 фізичних осіб – підприємців та 9 осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Із загальної кількості платників, 2 938 суб’єктів господарювання зареєстровано платниками податку на додану вартість, із них: юридичних осіб – 2545 та фізичних осіб – підприємців – 393.

Відділ організації роботи

Державної податкової

інспекції у м. Полтаві

З 1 квітня - новий порядок бюджетного відшкодування ПДВ

Новий порядок затверджений постановою КМУ від 25.01.2017 р. № 26 і передбачає:

• формування і ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на підставі баз даних ДФС і Казначейства;

• визначення чітких даних, які відносяться до такого реєстру;

• автоматичне внесення заяв до реєстру, яке здійснюється протягом операційного дня в хронологічному порядку їх надходження;

• публікацію реєстру на офіційному веб-сайті Мінфіну.

Як взаємодіятимуть Мінфін, ДФСУ та Держказначейство в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ - прописано у Порядку, завтердженому наказом Мінфіну від 03.03.2017 р. № 326.

Він набрав чинності 1 квітня 2017 р.

Відділ організації роботи

Державної податкової

інспекції у м. Полтаві