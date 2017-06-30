Державні аукціони небаченої щедрості. Хто стоїть за зламом «СЕТАМ» (розслідування)

30.06.2017 Поділитися

Із 2014 року все арештоване державою майно адмініструється державою і продається через один публічний майданчик – систему «СЕТАМ» (одне з постмайданних нововведень Міністерства юстиції). Кожен охочий може брати участь в онлайн-аукціонах. Однак їхні користувачі нарікають: система має збої, через що лоти, попри наявність більш високих ставок, часто йдуть з молотка занадто дешево. У кіберполіції запідозрили, що такі втручання мають систематичний організований характер злочинної групи. А програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») з’ясувала, що ниточки від неї можуть вести до... директора департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції, який і передає на продаж у цю систему конфісковане майно.

Система «СЕТАМ» – один із перших здобутків команди Міністерства юстиції у сфері забезпечення боротьби з корупцією під час реалізації арештованого майна, заявляв міністр юстиції Павло Петренко наприкінці 2016 року.

«СЕТАМ» – електронний майданчик, на якому реалізується конфісковане та арештоване майно: від канцелярських товарів або електроніки до автомобілів чи нерухомості. А головне – взяти участь у торгах може будь-хто. Але так було не завжди.