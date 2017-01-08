Державними землями Полтавщини розпоряджатиметься влада на місцях

08.01.2017 Поділитися

Розпоряджатися землями державної власності будуть органи місцевого самоврядування. Таке нововведення можуть ухвалити у Верховній Раді – повідомляють у ГУ Держегокадастру Полтавської області.

Чимало майбутніх землевласників виявилися невдоволеними таким рішенням. Особливо це стосується захисників України, які вважають, що поки землею розпоряджалися у Держгеокадастрі, отримати витяги про вільні ділянки було простіше.

В установі також зазначають, що побоювання з приводу майбутніх змін в управлінні землею – небезпідставні. Там вважають, що важко уявити, як місцева влада розпоряджатиметься таким ресурсом. Все залежить від того, яка людина займатиметься земельними питаннями у місцевих адміністраціях чи радах.

Нагадаємо, що до територіальних органів Держгеокадастру Полтавщини вже подали 8 165 заявок на отримання земельних ділянок та їх благоустрою площею у 11 260 га.