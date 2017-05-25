Держгеонадра захопили. Закон в Україні не працює?

25.05.2017 Поділитися

Сьогодні будівля Держгеонадр штурмується силовиками. Незважаючи на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким скасовано рішення про обрання першого заступника і заступника голови Держгеонадр – Фощія та Кирилюка. Цим судом також скасовано розпорядження уряду про покладення на Кирилюка т.в.о. голови Держгеонадр.

На жаль, правовий нігілізм та циркові шоу стали візитівкою України.

Вчора вся країна спостерігала шоу Толі-тепловізора і Юри-«вєртольота», сьогодні під димовою завісою тих подій вінницькі захоплюють структуру, в підпорядкуванні якої перебувають усі надра України. Їхня вартість оцінюється в сотні мільярдів гривень.