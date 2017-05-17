Держпродспоживслужба заявляє про оздоровлення України від грипу птиці й чекає на повне відновлення експорту

17.05.2017 Поділитися

Держпродспоживслужба підготувала фінальний звіт про оздоровлення території України від високопатогенного грипу птиці. Документ направлений до Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) та опублікований на його офіційному ресурсі. Відтепер Україна може розраховувати на повне відновлення експорту своєї продукції птахівництва, повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби.

За словами Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапи, сьогодні ситуація щодо грипу птиці на території України стабільна. З кінця 2016 року було зафіксовано 9 випадків у Чернівецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Останній випадок реєструвався у лютому.

За цей час вжиті необхідні заходи, які передбачені інструкцією із профілактики грипу птиці. Зараз усі випадки вже локалізовані, населені пункти оздоровлені, заявили в прес-службі.

«Оприлюднення звіту України про оздоровлення своєї території від грипу птиці дозволить нашим торговельним партнера, які застосували обмеження експорту у зв’язку із вказаним захворюванням, ознайомитися з документом, після чого ми зможемо говорити про відновлення усього експорту продукції птахівництва»,–сказав Володимир Лапа, керівник Держпродспоживслужби.

У січні 2017 року Держпродспоживслужба України домовилася з ЄС про взаємне визнання принципу регіоналізації щодо цього захворювання. Це дозволило відновити експорт продукції птахівництва із тих областей, де випадки пташиного грипу не фіксувалися.

Перші спалахи пташиного грипу в Україні в 2016 році ветеринари зафіксували 30 листопада в Херсонській області. До цього останні 4 випадки пташиного грипу були зареєстровані в 2008 році в Криму

На початку січня 2017 року нові спалахи захворювання були виявлені в Чернівецькій і Одеській областях. Після цього ЄС, Білорусь і Гонгконг ввели заборону на імпорт українського м'яса птиці з територій, на яких були зафіксовані спалахи захворювання.

Анна Черниш