«Deutsche Welle», «Rzeczpospolita» та «Neue zürcher zeitung» найчастіше пишуть про невдалі українські реформи та безвіз

19.06.2017 Поділитися

В останні 3 роки тема України в зарубіжних ЗМІ стала обговорюватися куди частіше. Фото з палаючого Майдану, потім анексованого Криму та військової техніки на Донбасі заполонили перші шпальти авторитетних видань. Зараз тематика статей іноЗМІ змінилася з мілітаристської на соціальну та внутрішньополітичну.

Так, найпопулярнішими темами про Україну в іноземних ЗМІ вже стали введення безвізу між нашою країною та Євросоюзом і проведення реформ українським урядом, про це свідчить аналіз «CorestoneCorp.».

У звіті йдеться, що в німецькому «Deutsche Welle» досить критично поставилися до рейдерського захоплення представниками «Народного Фронту» фітнес-центру «Софіївський» у центрі Києва. У статті пишеться, що в Україні політику здійснюють з позиції сили, а не публічних дискусій та букви Закону.

Також, аналітичний центр «Atlantic Council» висловив докори меру Києва Кличку та його команді за відсутність бачення довгострокового розвитку столиці.

– Кличку бракує стратегії розвитку столиці. Реформи неефективні та несуть лише вибірковий характер, – зазначили в аналітичному центрі.

У іншій статті цього ж аналітичного центру йдеться про мужній дух українців, яким вдалось вистояти проти наступу російських військ та зберегти існування України як держави.

Віктор Карпенко