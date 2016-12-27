Діти запалили головну ялинку в Полтаві
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Близько 300 дітей запалили головну ялинку області під час урочистого заходу-святкування в Полтавському театру імені Гоголя.
Малеча разом із Дідом Морозом та Снігуронькою брали участь у новорічній програмі з конкурсами, подарунками.
Після запалення дітей запросили на театралізоване дійство «Дванадцять місяців».
Нагадаємо, 20 грудня відбувся підсумковий концерт кращих учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) області відбувся в Полтавському драмтеатрі імені М.В. Гоголя. Під час нього вихованців нагородили та презентували їм солодощі до Дня Святого Миколая.
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Тарас Бабенко