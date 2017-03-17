Дитсадок на 140 місць з’явиться в Розсошенцях у жовтні, але всіх охочих не прилаштує

17.03.2017 Поділитися

Новий дитячий садок у с. Розсошенці, передмісті Полтави, обіцяють здати в експлуатацію вже в кінці жовтня цього року. Садок на 140 дітей розташований по вул. Перспективній у районі обласної ДАІ. Його будує ВАТ «Комбінат виробничих підприємств», яке забудовує цей мікрорайон. По завершенню садок передадуть на баланс Щербанівської сільради і будуть утримувати районним бюджетом, повідомив Михайло Кононенко, голова Полтавської райради, пише «Останній Бастіон».

«Комбінат» зобов’язався збудувати дитсадок у рахунок відсотків за пайову участь від будівельної діяльності. Гроші спрямував на розвиток інфраструктури. Бо в тому районі Розсошенець з’явилися 12 новобудов і жодного садка. Виникла потреба в 200 місцях дошкільного закладу для дітей. Новий садок частково вирішить це питання», – сказав Михайло Кононенко в інтерв’ю.

Окрім спорудження будівлі, забудовник придбає всі необхідні меблі. Після введення в експлуатацію фінансувати дитсадок, виплачувати зарплату вихователям будуть із районного бюджету.

Наразі тривають проектні роботи щодо будівництва ще одного дитсадка на базі Щербанівської школи, повідомив Кононенко.

Раніше в Полтавській районній раді вже заклали в бюджет 5 млн грн для реконструкції єдиної в районі гімназії в с. Розсошенці.