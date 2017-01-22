«Дитячий арт-вернісаж» презентували в Полтаві

22.01.2017 Поділитися

Вихованці художньої студії «Сонячний промінь» відкрили виставку власних робіт «Дитячий арт-вернісаж».

Тематикою представлених робіт стали різдвяні та новорічні свята, а також портрети сім'ї юних митців.

Як стверджує директор приватного закладу у якому виховуються діти, Тетяна Завгородня, вони неодноразово ставали призерами всеукраїнських та міжнародних конкурсів, і цього разу представляють власну творчість в рідній Полтаві.

Окрім цього, на відкритті «Дитячого арт-вернісажу» відбулась вистава імпровізованого лялькового театру, у якому взяли участь вихованці.

Експозицію представили у Галереї мистецтв імені Ярошенка. Вона діятиме до кінця січня.

Олександр Гуцул