Виставку керамічних казкових героїв презентували у Полтаві
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Вихованці центру науково-технічної творчості учнівської молоді представили полтавцям виставку «Світ кераміки».
Серед експонатів як найпростіші площинні фігури тварин та квітів, так і об’ємні складні керамічні композиції та вироби. Також серед творчого доробку юних майстрів є колективні роботи.
Керівниками та наставниками дітей стали викладачі центру науково-технічної творчості Анна Матвієнко та Марина Ардашева. За словами останньої, роботи її вихованців виконані у традиціях народного мистецтва й свідчать про неабиякий творчий потенціал їх авторів.
Діятиме експозиція до кінця лютого в обласній бібліотеці імені Котляревського.
Олександр Гуцул