Виставку керамічних казкових героїв презентували у Полтаві

07.02.2017 Поділитися

Вихованці центру науково-технічної творчості учнівської молоді представили полтавцям виставку «Світ кераміки».

Серед експонатів як найпростіші площинні фігури тварин та квітів, так і об’ємні складні керамічні композиції та вироби. Також серед творчого доробку юних майстрів є колективні роботи.

Керівниками та наставниками дітей стали викладачі центру науково-технічної творчості Анна Матвієнко та Марина Ардашева. За словами останньої, роботи її вихованців виконані у традиціях народного мистецтва й свідчать про неабиякий творчий потенціал їх авторів.

Діятиме експозиція до кінця лютого в обласній бібліотеці імені Котляревського.

Олександр Гуцул