Дитячу виставку про українських військових показали у Полтаві
110
|Поділитися
У драмтеатрі імені М. В. Гоголя відкрили виставку, у якій діти змалювали своє бачення бійців, що захищають східні рубежі України.
Серед малюнків презентовані роботи переможців обласного конкурсу «Герої сьогодення – очима дітей». Також свої твори представили учні художніх шкіл, художніх відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).
Брали участь у виставці діти, віком від 8 до 13 років. Розташована вона у холі театру імені М. В. Гоголя і діятиме до кінця січня.
Віктор Карпенко