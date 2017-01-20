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Дитячу виставку про українських військових показали у Полтаві

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Дитячу виставку про українських військових показали у Полтаві

У драмтеатрі імені М. В. Гоголя відкрили виставку, у якій діти змалювали своє бачення бійців, що захищають східні рубежі України.

Серед малюнків презентовані роботи переможців обласного конкурсу «Герої сьогодення – очима дітей». Також свої твори представили учні художніх шкіл, художніх відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).

Брали участь у виставці діти, віком від 8 до 13 років. Розташована вона у холі театру імені М. В. Гоголя і діятиме до кінця січня.

Віктор Карпенко

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