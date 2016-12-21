Для нарощування фінансового туризму в Полтавській облраді запланували форум на «копієчку»

21.12.2016 Поділитися

Полтавська облрада запланувала виділити 1 345 000 грн на розвиток фінансового туризму та залучення інвестицій у регіон на 2017 рік. Із них 300 тис. грн «потягне» економічний форум для іноземних інвесторів. Ще в 120 тис. грн обійдеться розроблення інвестиційного порталу. Про це повідомили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном в Полтавській обласній раді.

Повідомляється, що така ініціатива входить до проекту розвитку фінансового туризму та залучення інвестицій. Він розподіляється на кілька етапів.

– Для залучення інвесторів з-закордону нам необхідно вжити ряд заходів не лише на рівні міста, а і загальнообласному. Після реалізації даного проекту ми сподіваємось на розвиток місцевих малих та середніх підприємств, – розповіла директор директор департаменту економічного розвитку при Полтавській ОДА Інна Іщенко.

Очікуваним результатом, за словами авторів проекту, стане залучення нових інвестицій та створення робочих місць.

Також пані Іщенко поділилася планами реалізувати проект зразкового підприємства за 25 000 грн. Його було винесено до порядку денного Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки.

Проект передбачає собою залучення державних та банківських інвестицій для відкриття нових малих та середніх підприємств.

Олександр Гуцул