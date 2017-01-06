Для залучення інвестицій у село, в Полтаві створюють Агенцію розвитку району

06.01.2017 Поділитися

Комунальну організацію «Агенція розвитку Полтавського району» почали створювати в Полтавській районній раді. Головне завдання організації – допомогти сільрадам у написанні проектів для залучення додаткових інвестицій, грантових коштів на місця. Агенція діятиме на базі Мачухівської сільської ради.

За словами заступника голови Полтавської райради Олексія Івженка, Агенція буде виявляти потенціал кожного населеного пункту, недоліки регіону. На основі цього шукатиме способи залучення коштів для реалізації проектів із вирішення проблем. Це – такий собі мозковий центр, що шукатиме грантодавців, які готові інвестувати в Полтавський район.

Рішення створити Агенцію саме в якості комунальної організації ухвалили на нараді 3 січня в райраді. Серед представлених населених пунктів – Мачух, Заворскли, Супрунівки та Щербанів – номінальним центром Агенції обрали Мачухи як прогресивне село, де вже була практика написання проектів й реалізація грантів. Територіально організація буде розташована в Полтаві біля райради за адресою вул. Шевченка, 7.

Також 19 грудня в Мачухах відбудуться збори, де мають ухвалити рішення про створення комунальної установи «Агенції розвитку Полтавського району». Як повідомив Івженко, далі відбудеться координаційна рада всіх голів сільрад району. Їм запропонують долучитися до організації на умовах рівноправного співробітництва. Після організаційних моментів буде оголошений конкурс для набору в Агенцію фахівців.