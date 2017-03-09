До 1 травня громадяни повинні подати декларацію про доходи – податкова

09.03.2017 Поділитися

Громадянам, які у 2016 році отримували доходи від успадкування чи отримання в дарунок коштів та майна від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення, необхідно до 1 травня 2017 року подати до органу фіскальної служби за місцем реєстрації податкову декларацію про майновий стан і доходи, повідомляє Державна податкова інспекція у м. Полтаві.

Податковим кодексом визначено, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. При цьому, не повинні надавати декларацію спадкоємці, які сплачують податок до нотаріального оформлення спадщини.

Декларацію громадяни повинні надати до 1 травня 2017 року, а до 1 серпня поточного року зобов’язані самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій декларації, з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.