До 5 мільйонів гривень збільшили Полтавський «Бюджет участі-2018»

31.01.2017 Поділитися

Полтавська влада збільшила «Бюджет участі-2018» до 5 млн. гривень.

Про це повідомили під час сесії міської ради.

За словами депутатів, цього року внесено зміни до Положення про партиципаторне бюджетування і реалізацію проектів Полтавської громади. Для їх реалізації виділять 5 млн. гривень, що значно більше ніж планувалося на початку року. На сьогоднішній день, ці кошти вже становить 1,5 млн.

Депутати додали, що ця сума буде рости протягом року і піде на реалізацію наявних 12 проектів з благоустрою міста у 2018 році.

Нагадаємо, у минулому році полтавцям запропонували долучитися до розподілу частини міського бюджету й обрати проект з покращення благоустрою міста, що буде здійснений за бюджетні кошти. Кращий проект визначався відкритим голосуванням на сайті міськради та в окремих пунктах для голосування.

Олександр Гуцул