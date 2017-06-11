До $5 млрд зросли валютні резерви Нацбанку

11.06.2017 Поділитися

Чисті валютні резерви Національного банку України (НБУ) в травні виросли на $ 347 млн (7,5%), а з початку року – на $ 751 млн (17,8%) – до $ 4,98 млрд. Про це регулятор повідомляє на офіційному сайті.

Валові валютні резерви НБУ (з урахуванням позикових коштів, перш за все, у МВФ) в травні виросли на $434 млн (+2,5%), а з початку року – на $2,07 млрд (+13,3%) – до $17,6 млрд.

Чисті міжнародні резерви – та частина грошової бази, яка забезпечена золотом і конвертованою валютою. Вона росте, якщо регулятор купує валюту на міжбанківському ринку для підтримки курсу.

Раніше повідомлялося, що в травні чиста покупка валюти склала $521,2 млн. Кошти з резервів НБУ в травні були спрямовані на платежі з обслуговування та погашення валютного держборгу. Ще $71,8 млн було направлено на платежі на користь Міжнародного валютного фонду.

Відділ моніторингу