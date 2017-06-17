До 90% зросла кількість українців, які вважають себе українцями – опитування

17.06.2017 Поділитися

Число людей, які задекларували українську національну ідентичність радикально збільшилося.

Кількість громадян України, які вважають себе українцями за національністю, зростає і на сьогодні становить 90,6% населення.

Згідно з даними дослідження, росіянами за національністю вважають себе лише 6,3%. Представниками інших національностей називають себе лише 2,7% громадян.

При цьому, найчастіше українську національну ідентичність декларують молоді люди у віці від 18 до 24 років.

Автори констатують, що число людей, які задекларували українську національну ідентичність, радикально збільшилося.

Для порівняння слід навести дані про національний склад населення України згідно з переписами населення 1989-го і 2001 рр.: українці – 72,7 і 77,8%, відповідно росіяни – 22,1 і 17,3, інші – 5,2 і 4,9%.

Автори матеріалу підкреслюють, що на сьогоднішню національну структуру населення України, безперечно, вплинули анексія Криму та окупація значної частини Донбасу, регіонів з традиційно високим відсотком етнічних росіян і представників інших національних груп.

Проте, різке зменшення кількості людей, в нинішньому році задекларували російську чи іншу національну ідентичність, відбулося не тільки за рахунок окупації етнічно неукраїнських територій, оскільки на окупованих територіях залишилися не тільки російські, але й багато українців.

Довідково: Соціологічне опитування було проведено найбільшими чотирма соціологічними центрами України в березні нинішнього року. У ньому взяли участь 14 000 респондентів, по 500 в кожній області, а в Києві, Харківській та Одеській областях – по 1 000.

Віктор Карпенко