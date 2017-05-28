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На Полтавщині встановили пам’ятник прикордонникам усіх поколінь

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На Полтавщині встановили пам’ятник прикордонникам усіх поколінь

У селі Бобрик Гадяцького району встановили незвичайний меморіал під назвою «Прикордонникам всіх поколінь». Ініціатором його створення став генерал-лейтенант запасу Микола Шаблій.

На відкриття самого меморіалу завітали бійці та прикордонники з усіх куточків України.

– Прикордонні війська першими приймають наступ ворога. Напередодні професійного свята, маємо честь урочисто відкрити у селі Бобрик пам’ятний знак, – прокоментував відкриття автор ідеї.

Довідково: Щороку, 28 травня, починаючи з 2003, в Україні відзначають День прикордонника.

Відділ моніторингу

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