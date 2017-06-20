До Польщі за 200 грн, до Угорщини за 1 900 грн, до Болгарії за 2 500 грн. Скільки потягів їздять з України до Європи та як дорого ними їздит

20.06.2017 Поділитися

Потяги вважаються одним із найдемократичніших видів транспорту. Тому журналісти «24» проаналізували, куди з України можна поїхати за кордон потягом, та скільки це коштує. Тим більше, питання вибору куди поїхати та чим стало актуальнішим після введення «безвізу».

Усі напрямки потягів з України до Європи:

До Польщі

До наших західних сусідів можна поїхати з Києва до Варшави щоденним потягом № 67 (прямує через Люблін).

Щоденний потяг № 51 зі Львова довезе вас до Пшемисля, Тарнова, Кракова і Вроцлава. А безпересадковий вагон цього ж потяга – курсує до Варшави.

До Пшемисля також курсує потяг 705 (Ітерсіті+), з Києва через Львів.

Також з Ковеля можна дістатися потягом № 751 до польського міста Холм (або Хелм, на сайті УЗ).

До Чехії

До Праги з Києва курсує щоденний потяг № 771 (безпересадковий вагон), маршрут проходить також через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Мукачево та словацьке Кошице.

До Словаччини

До міста Братислава з Києва теж прямує потяг № 771 (безпересадковий вагон), із зупинками у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Львові, Мукачево, Кошице. Але, на відміну від празького напряму, цей курсує не щодня, а за виключенням четвергів та п’ятниць і 30.08, 13.09 та 15.11.

До Румунії

До Бухареста з Києва прямує потяг № 117 (безпересадковий вагон "БУКОВИНА"), через Вінницю, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернівці.

До Угорщини

З Києва до Будапешта — потяг № 81 (безпересадковий вагон), прямує через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Мукачево.

До Болгарії

До Варни зі Львова цього року почав курсувати потяг № 451, що прямуватиме також через Івано-Франківськ і Чернівці.

На сайті УЗ у розкладі є потяг № 451 Київ-Варна через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці. Згідно з графіком руху курсувати він почне з 24.06, а далі в такі дні: 4,16,28/07, 9,19,27/08/2017.

До Білорусі та Росії

У північних та східних напрямках з Києва рушають потяги до Росії — Москви, Петербурга. До Білорусі — у Мінськ, Вітебськ. З Одеси курсують потяги: до Білорусі (Гродно, Могильов, Вітебськ, Мінськ), Молдови (Кишинів, або Кишинеу на сайті УЗ), Росії (Москва). З Харкова є поїзди в Баку, Москву, Петербург, Мінськ. З Дніпра і зі Львова — теж у Москву.

Нагадаємо, що 18 червня лоукост-авіаперевізник «Wizz Air» розпочав виконувати рейси з Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького за новим маршрутом до Берліна. Вартість такого квитка від 579 грн. Рейси виконуватимуть двічі на тиждень – щосереди та щонеділі.

Відділ моніторингу