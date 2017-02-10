До полтавської «Ворскли» повернувся колишній воротар «Динамо»

10.02.2017 Поділитися

Воротар Олександр Ткаченко, якому незабаром виповниться 24 роки, підписав новий контракт із футбольним клубом «Ворскла».

У голкіпера були думки змінити клуб, аби отримувати постійну ігрову практику в іншій команді. Не дивлячись на те, що він вдало пройшов оглядини за кордоном, все ж вирішив повернутися до Полтави.

Відомо, що його контракт підписаний за схемою «1+1». Тобто, якщо за рік Ткаченко та клуб отримають бажаний результат, угода буде автоматично пролонгована.

У сезоні 2015/2016 Ткаченко захищав ворота головної команди «Ворскли» у восьми поєдинках чемпіонату та у двох кубкових, але прикра травма, отримана у домашній грі з київським «Динамо» на початку жовтня 2015-го, а після довгий період реабілітації завадили воротареві продовжити виступи за першу команду.

Зазначимо, що зараз із колективом Василя Сачка на заключному турецькому зборі три воротарі: Богдан Шуст, Богдан Сарнавський та 18-річний вихованець дитячо-юнацької школи «Ворскли» Дмитро Різник.

Віталій Кравченко