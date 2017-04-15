​Доктор Комаровский сравнил Верховную Раду с «психбольницей»

15.04.2017 Поділитися

Популярный телеведущий и врач Евгений Комаровский назвал главной проблемой Украины правовой нигилизм, который приводит к беззаконию во власти.

При этом доктор признался, что видит Верховную Раду Украины, как «психиатрическое отделение», а все государство — «большой клиникой», которой нужен хороший «хирург». Об этом он сказал в интервью «ГОРДОН».

«Беда нашей страны в том, что те, кто пишет правила, демонстрируют вопиющий нигилизм по отношению к им же придуманным правилам. Они считают себя за пределами законов. Мы видим, что 99% забравшихся на вершины власти поднялись через клевету, воровство, злоупотребление властью, неуважение к другим людям, нарушение Божьих заповедей, показуху и так далее. И какие мы даем молодежи образцы поведения? Вот смотри: депутат может ударить человека в прямом эфире, врать, на глазах у всей страны использовать мат, а политические силы могут обвешивать плакатами с нецензурной бранью всю страну и еще иметь за это кучу избирателей», — говорит Комаровский.

По словам доктора, он чувствует себя «чужим на этом празднике жизни» и стал по-другому смотреть на ситуацию в стране.

«Я постепенно стал на все смотреть как врач: есть психиатрическое отделение, называется Верховная Рада, вот отделение — Администрация Президента, есть отделение для буйных — не буду называть его. То есть по большому счету, государство — большая клиника. Но поменяв больничную администрацию, поставив нормального начмеда, применяя правильные лекарства, есть способы довести все до ума. Но пока я не вижу хорошего хирурга, который готов ампутировать и выбросить все ненужное», — считает доктор Комаровский.