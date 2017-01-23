Документальну збірку про Голокост презентували у Полтаві

23.01.2017 Поділитися

Полтавцям представили збірку документальних робіт, присвячену подіям Голокосту, який проходив у 1933-1945 рр.

Виставку відкрили у Полтавській обласній бібліотеці імені І. П. Котляревського. Приурочена вона до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Тут представлені книги різних дослідників, свідоцтва та документи постраждалих під час геноциду. Тут висвітлені винищення євреїв в Україні, зокрема, у Бабиному яру. Розповідається і про злочини нацистів у Європі.

Експозицію підготувала провідний бібліотекар відділу обслуговування користувачів Світлана Ізмайловська. Виставка доступна до перегляду у тому ж таки відділі з 19 по 31 січня 2017 року.

Довідково: Голокост – винищення, яким світ називає геноцид євреїв, здійснюваний нацистами в роки Другої світової війни. За період 1933-1945 рр. націонал-соціалістами було жорстоко вбито близько 6 млн євреїв (близько 60% всієї нації), велика частина з яких загинула під час Другої світової війни в ході операції «остаточне вирішення єврейського питання». Голокост закінчився з перемогою союзницьких військ у Другій світовій війні і падінням нацистського режиму.

Віктор Карпенко