Доля Донбасу вже вирішена. Українська влада «при делах» – нардеп Мураєв

19.06.2017 Поділитися

Доля Донбасу вирішена без представників українського Олімпу.

Український позафракціний нардеп Євгеній Мураєв прокоментував до останнього часу візит Порошенка в США і питання реінтеграції Донбасу, зазначивши, що рішення з приводу майбутнього нашої країни вже ухвалено. І прийнято воно, на думку нардепа, без урахування думки українських високопосадовців.

«Забавную скрытность в анонсировании визита Порошенко в США и ускоренная передача пасов по поводу "реинтеграции Донбасса" можно объяснить только одним: решения по поводу будущего нашей территории уже приняты, и приняты без обитателей украинского Олимпа. Теперь они суетятся как тараканы, пытаясь скорее подогнать все здесь так, чтобы а) выполнить поставленную задачу; б) урвать выгоду лично для себя. Знаменательный полет Петра Алексеевича в Вашингтон - это процедурный вопрос, ритуальная вежливость», – пише Мураєв.

Він наголошує, що не підконтрольний, принаймні до виборів, Донбас – вигідний українській владі. Повернення тимчасово окупованої території в політичне життя несуть серйозні проблеми на майбутніх виборах. Тому-то влада передбачає введення напіввійськового стану будь-де, де є «російська загроза», коментує політик.

«Украинская власть как бы тоже "при делах", формально принимает участие в процессе. Фактически же до последнего момента они даже не сообщали о поездке на сайте АП, поскольку глава "союзного государства" мог посидеть в приемной допоздна, а то и вовсе не попасть в кабинет. Как-то не до него дядюшке Дональду, куча дел на повестке дня. Что же касается выгоды, то на Банковой и Грушевского отлично понимают, что любой вариант возвращения неподконтрольной части Донбасса в политическую жизнь страны означает серьезные проблемы на выборах. Поэтому им нужно срочно предусмотреть возможности их решить, заодно предусмотрев возможность ввести какое-нибудь полувоенное положение в любом месте страны, где есть "российская угроза". Поэтому, кстати, любой сгоревший диван - это обязательно козни Кремля. А раз есть козни - есть и повод порулить избирательным правом граждан в опасной ситуации в ручном режиме», – нардеп.

Нагадаємо, раніше президент Порошенко відкрив українські ВНЗ для вихованців із ДНР-ЛНР, підписавши закон про внесення зміни до статті 7 закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (щодо забезпечення права на отримання освіти).