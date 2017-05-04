Дорогу з Полтави на Кременчук почали ремонтувати з гарантією 10 років

04.05.2017 Поділитися

Полтавські дорожники вирішили зробити подарунок автомобілістам до літнього сезону. Вперше за останні майже 50 років розпочався капітальний ремонт траси на Кременчук. До цього на автодорозі М-22 Полтава-Олександрія, яку збудували в 60-х роках минулого століття, з року в рік латали лише окремі ями.

Ремонт дороги на Кременчук на замовлення Служби автомобільних доріг Полтавщини виконує компанія "Ростдорстрой", яка стала переможцем проведеного раніше тендеру. Спочатку працівники укладають 12-сантиметровий шар щебенево-піщаної суміші, до якої додається цемент та спеціальна емульсія. Після цього укладається кілька шарів асфальтобетону різної товщини.

За інформаціє прес-служби Полтавської ОДА, загальна вартість капітального ремонту дороги з Полтави на Кременчук складає майже 1 млрд. грн. Поки що область має трохи менше третини від необхідної суми – 300 млн. Інші кошти мають надійти вже під час виконання робіт. До речі, підрядник обіцяє надати на виконаний ним ремонт гарантію терміном на 10 років.

Дорогою Полтава-Олександрія щодня проїжджає до 20 тисяч автомобілів, значна частина з яких – вантажні.

Зазначимо, що цього року дорожники планують розпочати також ремонт іншої стратегічно важливої траси – Р-52, яка з’єднує Полтавську й Дніпропетровську області.