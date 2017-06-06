Дотиснули: після нашої статті УЗЕ і прокуратура «накрили» незаконний видобуток піску

06.06.2017 Поділитися

Через два тижні після виходу журналістського розслідування Народної Ради в м. Полтава й інформаційного висвітлення «Останнього Бастіону» щодо незаконного видобутку піску в Полтавському районі правоохоронці таки виявили факт порушення і вилучили техніку в крадіїв.

«Останній Бастіон» звертав увагу на порушення Адміністрацію президента, Генеральну прокуратуру, СБУ та інші органи. Журналісти пов’язували незаконний видобуток копалин із впливовими посадовцями від «БПП» в Полтавській облраді та ОДА і діяльністю конвертаційних центрів «Авалон» і «Реаком».

Повідомляється, що в ході супроводження кримінального провадження за ст. 240 КК України співробітники УЗЕ в Полтавській області спільно з прокуратурою Полтавщини здійснили виїзд на територію лісництва, де між селами Терешки та Марківка, в лісовому масиві було виявлено факт незаконного видобутку піску шляхом його намивання.

Під час проведення огляду зазначеної території, правоохоронці виявили гусеничний бульдозер, фронтальний навантажувач, вантажний автомобіль марки «ЗІЛ», екскаватор, земельний снаряд для намивання піску та зразки піску.

Вказана техніка в ході огляду була вилучена. На даний час вирішується питання про накладення арешту на вказану техніку та притягнення винних осіб до відповідальності, повідомили в прес-службі ГУ НП в Полтавській області.