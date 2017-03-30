ДСНС та Профспілка працівників державних установ України підписала між собою галузеву угоду на 2017-2020 роки.

30.03.2017 Поділитися

Зустріч відбулася 29 березня між Головою Служби ДСНС Миколою Чечоткіним та Головою Профспілки працівників державних установ України Юрієм Піжуком. На зустрічі обговорювалися перспективи співпраці у сфері трудових та соціальних гарантій працівників. В заключенні була підписана галузева угода на підтвердження подальших плідних зв’язків на 2017-2020 роки між ДНСН та профспілками працівників державних установ України та трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

Даною угодою встановлюються основні норми, принципи та зобов’язання сторін щодо регулювання соціально-економічних і трудових відносин, а також надання додаткових соціально-економічних гарантій та трудових пільг для працівників. Галузева угода координує такі сфери: гарантія зайнятості, режим та оплата праці та відпочинку, охорона здоров’я та праці, а також соціальний захист.