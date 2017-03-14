Дублери «Ворскли» обіграли основну команду «Авангарду»

14.03.2017 Поділитися

«Біло-зелені» на стадіоні «Лтава» упевнено розібралися з середняком Першої ліги «Авангардом».

«Ворскла» U-21 3:0 «Авангард»

Голи: Бараннік (75), Ічанський (83), Мельник (90)

"Ворскла" (1 тайм): Різник, Луценко, Максименко, Гаркуша, Ключик, Саків, Соболевський, Косовський, Сидоренко, Шаповал, Мельник

"Ворскла" (2 тайм): Вічний, Олійник, Даллку, Гаркуша (гравець на перегляді, 65), Алантьєв, Таранушич (Зосенко, 84), Ічанський, Косовський (Мельник, 60), Брага, Гасенко (Шарило, 55), Бараннік.

Старший тренер: Олександр Омельчук

«Авангард»: Денчук, Воробєй (Смірнов, 62), Єрмаков (Швець, 46), Лобов, Ульянов, Малиш (Демченко, 64), Полюлях, Собко (Агапов, 73), Даудов, Тимофеєнко (Бринько, 67), Іващенко (Рябець, 75).

Головний тренер: Олександр Косевич

Якщо «молодіжка» «Ворскли» вже встигла відіграти 3 весняних тури, і, так би мовити, вкотитися в сезон, то дев'ята команда Першої ліги на проміжному фініші. Краматорський «Авангард» відновить ігри сезону 2016/2017 лише цієї неділі виїзним матчем проти чернівецької «Буковини».

Напевно, відомий фахівець Олександр Косевич, який має підбір доволі кваліфікованих футболістів, розглядав гру з «Ворсклою» U-21 як своєрідний останній іспит перед офіційним стартом. Тільки чого більше, питань чи відповідей, отримав наставник краматорців, відомо лише йому одному.

Молодь ворсклян на тлі більш досвідченої і майстерної команди, мала достойний вигляд, що в підсумку відбилося на табло. За 15 хвилин до закінчення зустрічі полтавці накрутили темп гри, пресингуючи футболістів «Авангарда» по всьому периметру поля.

Відкрив рахунок Олег Бараннік, який продовжує набирати форму, подвоїв результат красивим і точним ударом метрів із 35 Сергій Ічанський. Перед фінальним свистком Олександр Шарило віддав зрячий пас на Мельника. Останній, перегравши на замаху воротаря, довів рахунок до розгромного – 3:0.

Віктор Карпенко