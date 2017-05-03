Не києм, так палицею, або Як облгази знову залазять у кишеню споживачам

03.05.2017 Поділитися

Ще не вляглися пристрасті після того, як народ приструнив зухвалого керівника НКРЄКП пана Вовка за намір введення абонплати за користування газом, як структури, що належать газовим олігархам, придумали новий спосіб залізти до нас у кишені.

Нещодавно до нас звернулася жителька Чорнухинського району і повідомила таку новину. Представники газової служби згаданого району проводять подвірні обходи і пропонують укласти договори на технічне обслуговування побутових газових приладів, підвідного та внутрішньобудинкового газопроводів із визначеною ціною на кожну послугу та заготовленим актом виконаних робіт. Що ж відбувається? Одне здирництво призупинили, а це що, інше вже придумали?

Ми вирішили вникнути в суть цієї проблеми. І ось що з’ясували.

На сайті одного з управлінь газового господарства нашої області міститься така інформація:

«Нормативні документи, якими газорозподільні підприємства зобов’язувалися здійснювати для побутових споживачів безоплатне проведення планово-технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання в приватних житлових будинках та квартирах багатоповерхового житлового фонду, втратили чинність згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року № 442 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Якщо ви правильно зрозуміли, уряд Гройсмана влітку минулого року скасував Постанову Кабміну, що діяла з 1999 року і регламентувала безкоштовно проводити огляд та технічне обслуговування побутових приладів у наших з вами будинках та квартирах. Тобто, те що було безплатним, тепер стало платним.

Газовики не відразу скористалися нагодою поживитися за рахунок споживачів газу на такому безправному правовому полі, де процвітає анархія.

Про цю ничку згадали після того, коли виникла проблема з вовківським абонздирництвом. Бо інакше як зрозуміти те, що сьогодні представники газових служб офіційним тоном посилаються на документи, прийняті ще в 2015 році. А саме: ось, наприклад, ПАТ «Кременчукгаз» повідомляє, що відповідно до вимог «Правил безпеки систем газопостачання», затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 року № 285 та «Кодексу газорозподільних систем», затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2494 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2015 року за № 1379/27824, — умови для технічного обслуговування газових приладів забезпечуються власником (балансоутримувачем), а обслуговування та ремонт газового обладнання проводяться підприємством, що має відповідні дозвільні документи».

Скасувавши дію нормативних документів про безкоштовне обслуговування побутових газових приладів, що діяли раніше, уряд Гройсмана фактично відкрив дорогу до введення платних послуг, яким тепер з великим задоволенням на радість господарів газових підприємств скористалися їхні підлеглі.

З одного боку, не заперечуємо, що обслуговувати газові плити, колонки та котли конче потрібно. Бо це — безпека не тільки нас із вами, а й сусідів, близьких та рідних. Але питання, чому саме тепер, коли майже 80 відсотків українських родин відчуває фінансову скруту після непростого опалювального сезону та різкого подорожчання енергоносіїв та майже всіх товарів першої необхідності? Можливо, варто було дочекатися анонсованого підвищення пенсій, заздалегідь попередити людей, роз’яснити їм необхідність цього кроку та якою буде вартість послуг. Видати ліцензії на виконання цих робіт не тільки газовикам, а й іншим суб’єктам господарювання, тим самим створивши хоч імітацію ринкових відносин. А вже потім знімати останню свитину з народу.

Газовики стверджують, що вартість технічного обслуговування буде залежати від обсягів роботи, а саме: протяжності газопроводів, кількості газових приладів, їх типу та періоду обслуговування, що визначаються у додатках до договорів.

Технічне обслуговування проводитиметься раз на рік для опалювальних приладів та газових водонагрівачів, раз на три роки — для газової плити (поверхні).

Основною метою закону «Про ринок газу в Україні» є створення ефективного конкурентного середовища на ринку природного газу з урахуванням основних вимог законодавства ЄС.

У зауваженні Головного юридичного управління до проекту Закону України «Про ринок природного газу», що розглядався в другому читанні, йшлося про те, що положення тодішнього законопроекту «викладено без дотримання принципів логічної послідовності, належної ясності викладу та точності опису, які полягають у логічному зв’язку усіх компонентів проекту акта».

Згадане управління також наголошувало на тому, що «особливості правового статусу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, її повноважень та визначення способу їх реалізації, на думку фахівців управління, не узгоджуються з частиною першою ст.6 Конституції України, за якою державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Вичерпний перелік державних органів, які формально не належать до жодної з «гілок» влади, міститься у тексті Конституції України (ЦВК, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, органи прокуратури тощо), що не передбачає існування національних комісій регулювання природних монополій.

Також зауважено, що «деякі повноваження цієї національної комісії є декларативними та не мають механізму їх реалізації».

Тож поки що маємо те, що маємо. Зокрема, нові розцінки за техобслуговування вже можна знайти на сайтах обл- та міськгазів.

Олег Решетило

За матеріаламиhttp://ng.pl.ua