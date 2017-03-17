Екс-ворсклянин Громов гратиме в чемпіонаті Росії

17.03.2017 Поділитися

Екс-хавбек київського «Динамо» Артем Громов офіційно став гравцем «Крыльев Советов». Про це інформує прес-служба російської команди.

Комітет РФС по статусу гравців дозволив самарському клубу внести Громова в заявку. Він буде виступати за «Крилья Совєтов» під номером 16 і зможе вийти на поле в найближчому матчі РФПЛ проти «Ростова».

Останнім клубом Громова було київське «Динамо». 27-річний футболіст перейшов до «Динамо» з полтавської «Ворскли», де був одним із ключових гравців атаки. Проте, в складі столичного гранда півзахисник провів серію невдалих поєдинків і не зумів стати гравцем основи.

– Громов хотів грати, ми йому надали статус вільного агента. Громов пішов як вільний агент на півроку. Але в нас є домовленість, що якщо він буде нам потрібен і у нього буде бажання, то він може повернутися до нас, – розповів Суркіс в інтерв'ю FootballHub.

Під керівництвом Сергія Реброва Громов зіграв у 12 матчах у всіх турнірах.

Віктор Карпенко