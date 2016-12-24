#ЕЛЬЗА поглинула Полтавську облраду

24.12.2016 Поділитися

Депутатський корпус Полтавської облради проголосував за звільнення Тетяни Жабо з посади керівника Полтавського центру медико-соціальної експертизи. Відповідний проект рішення подав директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак. «За» звільнення проголосували 59 депутатів. Після голосування голова облради Олександр Біленький сказав, цитата: «от тепер можна дякувати».

Кому й за що просив дякувати Біленький і до чого тут #Ельза, читайте в розслідуванні «Останнього Бастіону».

ПЕРЕДІСТОРІЯ

21 травня 2015 року тодішній голова облради Петро Ворона підписав розпорядження про звільнення Тетяни Жабо нібито у зв’язку з завершенням дії контракту. Виконання обов’язків головного лікаря Центру було покладено на заступника Ларису Шпилько. Дане розпорядження буде винесено на розгляд сесії Полтавської обласної ради.

За два місяці – 23 липня – Ворона призначив виконувати обов’язки головного лікаря Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи Дмитра Паламарчука. За словами Ворони, кандидата подала Полтавська ОДА.

Після цього був ланцюжок судових позовів, які, однак, вигравала чинна керівниця.

У підсумку, 25 травня 2015 року, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ виніс ухвалу іменем України, якою постановив відхилити касаційні скарги Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА, Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи та Полтавської обласної ради. Залишити без змін рішення Полтавського районного суду від 17 вересня 2015 року та від 6 листопада того ж року, а також ухвалу апеляційного суду Полтавської області від 14 січня 2016 року. Також Вищий спеціалізований суд відмовив у задоволенні клопотання Полтавської облради про зупинення виконання рішення Полтавського районного суду від 17 вересня 2015 року.

Фактично, суд визнав рішення обласної ради незаконним і вимагав поновити на посаді керівника центру медико-соціальної експертизи Тетяну Жабо.

ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ

23 грудня 2016 року, під час засідання дванадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання, депутатський корпус Полтавської облради проголосував за звільнення Тетяни Жабо з посади керівника Полтавського центру медико-соціальної експертизи. Відповідний проект рішення подав директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак.

У доповіді Лисак заявив, що рішенням Апеляційного суду від 25.11.2016 року був скасований пункт рішення сесії (Полтавської облради – ред.) від 29.01.2016, який припиняв трудовий контракт із керівником МСЕКу (Жабо – ред.).

–Контракти з керівниками закладів охорони здоров’я укладаються та продовжуються винятково на пленарних засіданнях сесії. Реєстраційна служба відповідно до рішення суду зареєструвала Тетяну Жабо керівником закладу. Тоді як голова обласної ради своїм розпорядженням призначив на посаду в.о. керівника закладу Дмитра Паламарчука. Служба зареєструвала його на цій посаді. Розпорядження голови облради не скасовано. Виникла колізія, – сказав Лисак.

«За» звільнення Жабо й оголошення конкурсу на вакантну посаду проголосували 59 депутатів. Цим голова обласної ради та депутатський корпус поставили себе та свій голос вище за ухвалу судів усіх інстанцій, проголошені іменем України.

Що це, як не правовий нігілізм?

До речі, звільнивши Жабо з посади керівника МСЕК, #ЕЛЬЗА повернула Дмитра Паламарчука на це місце. За наявними в нас свідченнями, Паламарчук вимагав від 20 тис грн до 5 тис $ за оформлення групи інвалідності, зокрема, з учасників війни на Сході України.

У тому, що саме він (правовий нігілізм – ред.) здебільшого керує роботою більшості впливових депутатів, ми переконалися під час призначення Валерія Прядка (СДПР) на посаду в.о.керівника ПОКП «Полтавафарм». Голова облради залишив поза увагою те, що обласна прокуратура визнала наявним конфлікт інтересів при такому призначенні.

Цей же правовий нігілізм мав місце у роботі комісії під час так званої переатестації у Нацполіції. «Випадково» керівницею комісії була обрана Ірина Степаненко (депутатка облради від БПП – ред). Вона входить в орбіту Котвіцького-Авакова через одного з полтавських смотрящих. В останнього була бухгалтером, коли той підпалював дитячу бібліотеку в Полтаві, віджимав (і продовжує віджимати – ред.) собі землю у фермерів Полтавщини через порушення проти них фейкових кримінальних справ тощо.

На початку грудня була оприлюднена інформація, що Степаненко протягнула недолюстровані кадри в керівники Полтавської поліції.

ФОТО: Ірина Степаненко на робочому місці

Варто зазначити, що кілька депутатів таки не пішли на поводу #Ельзи. Утрималися від голосування Юрій Лебедин, Іван Сидоренко, Олексій Порохня, Сергій Гамза, Володимир Куцовол, Анатолій Кибка, Микола Горб, Володимир Барчук, Анатолій Попельнюх, Сергій Соловей, Олександр Удовіченко й Анатолій Яненко.

Яскраво правовий нігілізм виявляється в діях власне голови облради Біленького.

#ЕЛЬЗА

Власне про #ЕЛЬЗУ, або ж корупцію. У випадку з головою Полтавської облради Біленьким – те саме.

16 грудня голова облради Олександр Біленький публічно скликав так звану громадськість особисто до себе в кабінет обговорити «публічний виклик суспільству» – ухвалу Вищого спеціалізованого суду про поновлення Тетяни Жабо на посаді. Серед громадськості, яку Біленький зібрав – психічнохворий екс-депутат Полтавської міськради Сергій Чередніченко, ін’єкційний наркоман зі стажем Ігор Педик, фейковий інвалід ІІ групи Валерій Довженко і ряд осіб, що зацікавлені у відстоюванні на посаді ставленика Біленького – Дмитра Паламарчука.

За фейкового інваліда ІІ групи Валерія Довженка, що перед всіма бійцями-інвалідами отримав житло поза чергою, будучи забезпеченим 3-ма квартирами, згодом на сайті.

Зазначимо, представників Народної ради міста Полтави Біленький на обговорення не пустив, перетворивши його у закритий «сходняк для своїх».

Квінтесенцією такого засідання видав дещо згодом один із учасників «сходки» Жека Мавлетбаєв: «Як показує практика, декілька десятків активістів, ідейних не проплачених, можуть припинити корупційну схему на сотні тисяч доларів», написав Мавлетбаєв.

Сотні тисяч доларів – ось справжній наріжний камінь, який об’єднав Лисака, Біленького, Прядка, Чередніченка та «ідейних» активістів. Останніх #ЕЛЬЗА використала в ролі «танкістів».

Не розібравшись у справжній суті #ЕЛЬЗИ, скликана Біленьким громадськість вдало зіграла підготовлену для них роль маріонеток-крикунів. Найвідданіші, можна чекати, отримають підвищення до утримання. «Танкісти» зробили саме те, що потрібно було керівнику – створили рух, проманіпулювали не зрозумілими пересічному полтавцеві фактами. Як виявилося, фактами, що не мали під собою жодних доказів.

Так, Народна рада міста Полтави ще восени встановила, що в аптечній мережі комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтавафарм» з’явилась для реалізації вода питна негазована під назвою «Ельза». Вартість пляшки – 5,70 гривень. Виробник ТОВ «Спіко» (ЄДРПОУ 30741101, Україна, 13313, Житомирська область, Бердичівський район, с. Мирне, вул. Володарського 151-А, тел. 04143-54439).

Фото з сайту «Полтавщина»

Комерційний відділ «Полтавафарму» повідомив співробітників обласної мережі підприємства, що розпочата співпраця із виробником мінеральної води «Ельза» підприємством ТОВ «Спіко». Далі за текстом:

«Для підвищення рентабельності необхідно закупити на аптечному складі та забезпечити невичерпний запас на всіх своїх торгових точках запас наступного асортименту води:

– Вода мінеральна сильно газована 1,5 л та 0,5 л,

– Вода мінеральна слабо газована 1,5 л та 0,5 л,

– Вода питна негазована 1,5 л та 0,5 л.

Фото пляшки «Ельзи»

Розширити асортиментний ряд можна за допомогою наступних торгових марок: «Моршинська», «Боржомі» та «Поляна квасова». Решту торговельних марок вилучити з продажу». Доступна продукція місцевого виробника отримала утиск.

Найцікавіше в цьому, що з 2014 року Олександр Біленький був одним з співзасновників та виконавчим директором ТОВ «Спіко». Наприкінці 2015 року Народна рада перевірила інформацію щодо причетності Біленького до підприємства ТОВ «Спіко» через пошукову систему Мін’юсту України. Було встановлено, що з моменту останнього оновлення інформації 16 травня 2015 року, засновником і власником 50% ТОВ «Спіко» був Біленький Олександр Юрійович. Другим співзасновником і власником 50% ТОВ «Спіко» був Філь Сергій Олександрович. Статутний капітал підприємства ТОВ «Спіко» на травень 2015 року складав – 1 470 727,14 грн. Основним видом діяльності ТОВ «Спіко» за кодом КВЕД є – 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки.

4 грудня 2015 року Олександр Біленький був обраний головою Полтавської обласної ради 7-го скликання. Перед ним була низка нагальних питань, як-то об’єднати й організувати роботу ради, затвердити бюджет та інші. Одразу поринувши в роботу, вже за 10 днів з обрання Біленький почав просувати найголовніше своє питання – #ЕЛЬЗУ.

Згідно з Розпорядженням голови Полтавської обласної ради Біленького О. Ю. за № 81-к від 14.12.2015 року до кадрового резерву обласної ради на посаду керуючого справами був зарахований такий собі Сергій Філь, співзасновник і партнер Біленького по ТОВ «Спіко».

За твердженнями Народної ради, у додатку № 1 до Розпорядження № 81-к, витяг з списку № 1, зазначена така інформація: посада на яку планується резерв – керуючий справами, ПІБ – Філь Сергій Олександрович, рік народження – 1981, освіта – КНУ ім. Т. Г. Шевченка, коли зараховано до реєстру – грудень 2015 року, посаду яку займає, місце роботи – керівник юрвідділу ТОВ «Спіко».

Далі своїм розпорядженням № 1-к від 11 січня 2016 року Біленький призначив Філя керівником справами апарату Полтавської обласної ради.

А 7 червня 2016 року Біленький з Фільом, мабуть, надихнувшись «успіхами» президента, передали ТОВ «Спіко» у ГЛУХИЙ та СЛІПИЙ траст англійському підприємству «СІНТЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД». Українські засновники формально припинили бути власниками. Та це тільки формально. Бо ні юридична адреса ТОВ «Спіко», ні статутний капітал, ні види діяльності за КВЕД, ні навіть телефон організації не змінилися.

Також Народна рада повідомила, що якість житомирської води викликає сумніви щодо доцільності її реалізації в мережах аптек. По-перше, вода вміщує фториди, на які місцева полтавська вода і так багата. По-друге видобуток артезіанської житомирської води «Ельза» йде із глибини 80 метрів, а водозабір Полтавського водоканалу піднімає воду із глибини понад 750 метрів. А по-третє, вартість води, яку постачає ПОКП «Полтававодоканал» всім мешканцям міста складає не більше 0,20 гривень за півтора літра, тоді як вартість «Ельзи» – 5,70 гривень.

Після цього не дивує рішення Біленького призначити керівником «Полтавафарму» Прядка, хай і не зовсім законно, хай і з конфліктом інтересів. 5,50 прибутку на пляшці води – #ЕЛЬЗА того варта й окупить усе.

Та й взагалі, #ЕЛЬЗА пояснює багато чого в конфлікті зі звільненням керівника Центру медико-соціальної експертизи.

Щоб утриматися на своєму хлібному місці (чит. – зберегти власну шкіру – ред.), Лисак змушений роздавати підконтрольні його Департаменту посади. На них бігбоси заводять своїх людей, які відкривають їм широкі можливості для корупційної складової чи то #ЕЛЬЗИ.

Психічнохворий Сергій Чередніченко, якого «попросили» з «БПП», через розлади психіки не може влаштуватися на роботу. Інформатори з оточення Чередніченка зазначили, що зараз той розповсюджує інформацію нібито справа з його призначенням на посаду першого заступника керівника МСЕК вирішена й це питання часу.

ФОТО: Довідки Сергія Чередніченка, що посвідчують шизофренію. Нижче - фото Сергія Чередніченка під час чергового припадку в стінах Полтавської міськради

Ігор Педик, услід за Чередніченком, розповсюджує інформацію, що його невдовзі призначать заступником керівника на «Полтавафам».

ФОТО: Ігор Педик Головатий та довідка ін'єкційного наркомана.

Псевдактивістка Вікторія Лоза в розмові з «Останнім Бастіоном» підтвердила, що невдовзі її «заведуть» у крісло головлікаря центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Ці приклади наочно демонструють масштаб #ЕЛЬЗИ в місцевій медицині, і конкретно в Полтавській обласні раді.

Наслідком корупції у керівництві обласної ради, ОДА, Департаменту охорони здоров’я стають смерті людей, які не дочекалися швидкої, що приїхала з запізненням майже на годину. Наслідком цього стають також «мертві душі» в штаті центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, умисне применшення карет швидкої на зміні, відсутність у працівників швидкої елементарних умов гігієни, запасного комплекту робочого одягу, ба навіть туалетного паперу. Наслідком цього стають поранені військові, які захищали країну, а тепер не можуть отримати групу інвалідності, щоб купити ліки. Наслідком цього – каліцтво дітей на операційних столах, коли малечі оперують не ті нирки, а винні уникають відповідальності через наближеність до Лисака та його адвоката Козленка. Наслідком цього – викрадена Лисаком і компанією в полтавців земля в історичному центрі міста, що раніше належала тубдиспансеру. Перераховувати наслідки можна ще дуже довго.

Найстрашніше, що саме через #ЕЛЬЗУ населення Полтавської області щороку скорочується на 20 тис осіб. До прикладу, кількість жителів Чорнухинського району Полтавської області складає приблизно 12 тис. осіб.

ЗАМІСТЬ ПІДСУМКУ

Для чого це все? Що переслідує #ЕЛЬЗА? Уродженець Решетилівки на Полтавщині, Олександр Біленький як політик і бізнесмен сформувався у Луганській області, де зараз основні важелі впливу мають люди з кола ЛНР. Політологи Біленького, до речі, саме з ЛНР. Це багато пояснює. Спорідненість #ЕЛЬЗИ та #ЗРАДИ, у першу чергу.

Простеживши за розподілом коштів, що здійснює Полтавська облрада, переконаємося, що саме на Решетилівський район виділяється сума, що значно перевищує субвенції в інші регіони. Нові дитячі майданчики, спортивні комплекси, підтримка обдарованих дітей, забезпечення житлом молодих лікарів, розвиток опорної школи. Перелік можна продовжувати. Таким чином Біленький за рахунок #ЕЛЬЗИ та бюджетних коштів обробляє електорат у своєму виборчому окрузі для просування у Верховну Раду на майбутніх виборах.

ПОЗИЦІЯ «ОСТАННЬОГО БАСТІОНУ»

Конфлікт із керівником Полтавського обласного медико-соціального центру – це палиця з двома кінцями. З одного – керівники, окремі з яких своїми діями заплямували репутацію закладу, через що в суспільства немає довіри до будь-кого з очільників МСЕК.

З другого – #ЕЛЬЗА як діагноз суспільству: корупційні політики, проплачена громадськість, психічнохворі псевдоактивісти та не менш проплачена «незалежна преса Полтави й Полтавщини».

Правозахисна спілка від «Останнього Бастіону» уже пропонувала вирішення проблеми в проведенні справді незалежного конкурсу на посаду керівника/-ів центрів медико-соціальної експертизи.

На посаду керівника Центру правозахисники від себе висували кандидатуру одного з бійців, що відзначився під час бойових дій і за словами військових, має справді високі моральні цінності.

У свою чергу представнки всіх гілок «Останнього Бастіону» готові ініціювати та супроводжувати процес незалежного конкурсу з залученням міжнародних консалтингових компаній, які працюють в Україні.

Наостанок додамо, що свою позицію у цьому питанні «Останній Бастіон» будував не на фейкових свідченнях, спекуляціях чи закликах окремих осіб. Наше видання єдине з усіх поцікавилося думкою справжніх інвалідів щодо роботи МСЕК, зокрема, під керівництвом Жабо.

Сергій Чумак, голова Полтавського обласного осередку інвалідів, в інтерв’ю повідомив, що в нього як керівника осередку немає свідчень про корупційні прояви чинної керівниці:

– Особисто у мене не було ніяких питань і конфліктів із цим керівником. По розмовах було 50 на 50. Завжди є хтось невдоволений. У жодному разі, ніхто не приходив і не казав мені, що з нього вимагали гроші, – Чумак.

Зазначимо, до складу Полтавського обласного осередку інвалідів своєму входить понад 5 тисяч людей із обмеженими можливостями.

Гнап Нерушима