Епідемія грипу почала вщухати на Полтавщині

04.01.2017 Поділитися

За минулий тиждень у Полтавській області на 22% знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ - розповіли в обласній інфекційній лікарні.

Щоправда, епідпоріг все ще перевищений на 17% - зазначила головлікар полтавської обласної інфекційної лікарні Наталія Свириденко. За її словами, зараз зберігається тенденція зниження захворюваності як серед дорослих, так і серед дітей.

Загалом, за останній тиждень захворіло 11,3 тис. людей, з них 5,7 тис – діти. Також через грип та ГРВІ було шпиталізовано 707 осіб, 443 з яких – діти.

Віктор Карпенко