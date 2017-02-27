«Естонія може пишатися своєю президенткою» – соцмережі відреагували на жест Керсті Кальюлайд

27.02.2017 Поділитися

17 лютого в столиці Баварії розпочалася щорічна Мюнхенська безпекова конференція – найпрестижніший неурядовий форум в світі, присвячений питанням міжнародної безпеки.

На конференції з безпеки під час, відведений на питання із залу, модератор, відповідальний редактор британської газети Financial Times Філіп Стівенс, дав слово «леді, якій непогано було б представитися і сказати, кого вона представляє». У відповідь, Кальюлайд сказала «дякую» і додала, що є президентом Естонії.

Скромний і гідний приклад жінки одразу ж набув поширення в мас-медіа та соцмережах.

– Это волшебная история, – сказав публіцист Олександр Невзоров в ефірі «Ехо Москви». – Самое интересное, что эстонцы вдруг начали стесняться. Но этой историей надо гордиться, – додав він.

– Есть прекрасный президент Эстонии, которую не узнали на конференции в Мюнхене. Она сидела во время одной из панельных дискуссий в первых рядах среди слушателей, подняла руку, и ведущий сказал ей, что, пожалуйста, можете вы назвать себя и сказать, кого вы представляете. Вот она встала и сказала: я президент Эстонии.

Это волшебная история. Самое интересное, что эстонцы вдруг начали стесняться. Но этой историей надо гордиться. Это, наверное, самое красивое политическое событие, потому что вот именно таким президент и должен быть, вот без мигалки, приклеенной к макушке, без амбалов вокруг, без понтов, когда встает тихий цивилизованный благородный воспитанный и абсолютно подобный нам человек и этот человек заявляет абсолютно разумные вещи. Вот, наверное, это и есть тот идеал президента, которым сейчас Эстония могла бы гордиться как главным своим политическим достижением, – прокоментував Невзоров.

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