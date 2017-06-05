Феміда зобов'язала ГПУ відкрити кримінальну справу проти «Батьківщини»

05.06.2017 Поділитися

Печерський суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне впровадження по відношенню до «Батьківщини» через ознаки кримінального злочину, які були виявлені у рамках журналістського розслідування проекту «Наші гроші з Денисом Бігусом». Про це пише портал bihus.info.

Повідомляється, дане рішення було ухвалено ще другого червня.



Відомо, що журналісти у рамках розслідування виявили фальшиві дані у фінансовому звіті «Батьківщини», однак прокуратура ніяк не відреагувала на офіційное звернення розслідувачів, тому журналісти були вимушені звернутися вже до Печерського суду.



В офіційному повідомленні йдеться про те, що Феміда задовольнила позов юристів, на думку яких дії представників «Батьківщини» підпадають під існуючу статтю 366 ККУ. Таким чином, суд зобов'язав ГПУ внести дані до ЄРДР.