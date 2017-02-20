Фермери: В Україні ще не було настільки нікчемної, злодійкуватої та лицемірної влади!

20.02.2017 Поділитися

Людмила Стельмах (Кучеренко), президент Полтавського медіаклубу.

Спеціально для «ОБ»

15 лютого, як і по всій Україні, Полтавську облдержадміністрацію пікетували близько двохсот фермерів, які долучилися до всеукраїнської попереджувальної акції проти продажу землі. Хлібороби хотіли, щоб їх почули місцеві очільники державних органів.

Якщо заступник голови Полтавської облради свободівець Анатолій Ханко підтримав учасників акції, то з облдержадміністрації ніхто не виходив. Тоді перший заступник голови Асоціації фермерів та приватних землевласників (АФЗ) «Відродження Полтавщини» Віктор Галич пішов «коридорами влади» й привів на площу першого заступника голови Полтавської ОДА Андрія Пісоцького. Той здивувався самому приводу для протесту, адже, мовляв, поки що мораторій на продаж землі діє, тому немає чого хвилюватися. Йому палко заперечили: коли продаж землі розпочнеться, тоді вже буде пізно... Хоча вже зараз всі стовпи в селах облеєні оголошеннями: «Куплю пай».

Попри те, що в.о. голови АФЗ «Відродження Полтавщини» Василь Бурлака закликав колег не ображати владу в своїх виступах, промовці «товкли» керманичів держави у хвіст і в гриву. І не тільки за зрадницьку й недолугу державну політику в земельних питаннях. Бо практично немає такої галузі, де б за три останні роки так званих реформ хоч трохи поліпшилася ситуація.

– В Україні за 25 років ще не було настільки нікчемної, злодійкуватої й лицемірної влади, як зараз! – сказав Віктор Галич. – В країні війна й криза, а наші владоможці додумалися в цей період продавати землю! Та її в кліп ока оптом скуплять наші олігархи та підставні компанії з Росії, Китаю, Індії, Арабських Еміратів і ми залишимося без землі та засобів існування. А що буде із селами, з селянами, те можновладців не цікавить. Їхні палаци та палацики вже давно знаходяться на різного роду Канарах. Нардеп від Полтавщини Олег Кулинич стверджує: колишня радгоспна земля – це зайвий ресурс, якого треба терміново позбутися. У своїй газеті «Просто районка» він постійно друкує мантри про необхідність продажу землі й двічі на місяць накладом 250 тисяч примірників безкоштовно запихає її в кожну поштову скриньку свого округу.

Віктор Галич розповів про спілкування з народним депутатом Олексієм Мушаком, який зібрав 47 підписів нардепів під поданням до Конституційного суду України про скасування мораторію на продаж землі.

– Я в парламенті брав цього Мушака, племінника Андрія Веревського, за петельки, питав, хто воно таке й звідки взялося? Вивчилося на якийсь менеджмент. «Ти в селі коли-небудь жив? - питаю». «Ні, не жив». «Може, працював у селі?» «Ні, не працював». «А де заробив мільйон?» «Батарейки в переході продавав». І оцій людині найметься пошвидше торгувати землею, останнім, що залишилося в Україні!

Микола Антонов, фермер з Кобеляцького району, в своїй промові розповів, що п’ять років не може оформити документи на землю:

- Думав, Януковича скинемо, й усе наладиться. Три роки, як на крові Небесної сотні прийшла нова влада, а воно все не налагоджується. І вже через кілька тижнів після Революції гідності, цю гідність потоптали ті, хто стояв поруч з нами на Майданах та сів у теплі крісла владних кабінетів. Корупція роз’їла державу до основи. Замість обіцяного повернення землі сільським радам, одна людина в області нею розпоряджається – начальник управління Держкомзему. Правоохоронні органи нас не захищають. Наші доблесні вояки на Донбасі стримують ворога. Але конфлікт там підтримується для того, щоб вони зі зброєю не пішли на Київ... Тих, хто блокує контрабанду в ДНР/ЛНР, зараз цькують, народ лякають колапсом в економіці й ЖКГ. Та хіба можна торгувати з тими, хто вбиває своїх братів і сестер?

Нині в Україні дуже багато випадків африканської чуми, з якою (таке враження) ніхто серйозно не бореться. А в результаті може загинути свинарство як галузь і завозитимемо свинину з-за кордону.

Якби в Україні, казали фермери з серцем, з’явилася якась «депутатська» чума, щоб Верховна Рада за два дні вилягла, бо владу – і парламент, і президента – треба терміново міняти. Без зміни влади реформ не буде!

Учасники протестної акції ухвалили резолюцію про запровадження мораторію на продаж землі ще на п’ять років.