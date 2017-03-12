Фінські туристи повертаються з Росії зі СНІДом і сифілісом

12.03.2017 Поділитися

Фінська преса повідомила, що останнім часом все більше фінських туристів, які повертаються з Росії, привозять з собою заразні хвороби, подхоплені у росіян.

Так у Південній Карелії спостерігається поширення ВІЛ. Глава соціально-охороноздоровчого округу фінської Південної Карелії, лікар-інфектолог Пекка Суомалайнен заявив, що протягом декількох років лікарі відзначають загрозливий тренд – ВІЛ-інфіковані все частіше виявляються людьми похилого віку.

ВІЛ, який не діагностували та не лікують медикаментозно, швидко призводить до погіршення стану і дійти вже до стадії СНІДу, нагадує Суомалайнен.

Фіни привозять з Росії не тільки СНІД, а й сифіліс. Суомалайнен уточнює, що найчастіше сифіліс у заражених протікає латентно, і його виявляють в ході інших аналізів.

Відділ моніторингу