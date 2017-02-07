ФК «Полтава» переграла команду Мелащенка, Ротаня, Краснопьорова і Ребенка
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У першому матчі Кубку Віктора Пожечевського ФК «Полтава» здобула перемогу у матчі проти решетилівського «Динамо».
ФК «Полтава» 4:0 ФК «Динамо»
Голи: Трояновський 12, Нехтій 18, Гришин 64, Сокуренко 78.
ФК «Полтава»:
Бонь (Кринська, 46), Кушніренко, Ковтун, Парамонов (Мішин, 65), Голіков
(Лучик, 46), Дмитренко (Сокуренко, 46), Пуканич (Страхов, 75), Зеленевич (Гришин , 46), Соломка, Трояновський (Пучковський, 46), Нехтій (Янаков, 46)
Головний тренер: Юрій Ярошенко
ФК «Динамо»:
Швець, Попов, Ільчишин (Воронкін, 60), Колесніченко, Городчанин
(Ягодовський, 46) Краснопьоров (Гринь, 72), Ротань П., Масюк, Дитина, Мелащенко (Ротань А., 46), Алозіє.
Головний тренер: Олег Калюжний.
Матч пройшов при повній перевазі команди-господарів, яку вони змогли втілити у 4 голи у воротах суперників. 2 голи «Полтава» забила у першому таймі. Їх авторами стали півзахисник Трояновський і нападник Нехтій. А у другій 45-хвилинці відзначилися вігнер Гришин і захисник Сокуренко.
Дебютував і цьому матчі новачок «містян» колишній гравець збірної України Адріан Пуканич. 33-річний футболіст приніс чимало користі своїм новим партнерам.
Наступну гру у Кубку Пожечевського «Полтава» проведе з представником Другої ліги «Кремінем» із Кременчука. Початок гри о 14:30. Поєдинок пройде на базі «чорно-зелених» у Копилах.
Віталій Кравченко