ФК «Полтава» переграла команду Мелащенка, Ротаня, Краснопьорова і Ребенка

07.02.2017 Поділитися

У першому матчі Кубку Віктора Пожечевського ФК «Полтава» здобула перемогу у матчі проти решетилівського «Динамо».

ФК «Полтава» 4:0 ФК «Динамо»

Голи: Трояновський 12, Нехтій 18, Гришин 64, Сокуренко 78.

ФК «Полтава»: Бонь (Кринська, 46), Кушніренко, Ковтун, Парамонов (Мішин, 65), Голіков

(Лучик, 46), Дмитренко (Сокуренко, 46), Пуканич (Страхов, 75), Зеленевич (Гришин , 46), Соломка, Трояновський (Пучковський, 46), Нехтій (Янаков, 46)

Головний тренер: Юрій Ярошенко

ФК «Динамо»: Швець, Попов, Ільчишин (Воронкін, 60), Колесніченко, Городчанин

(Ягодовський, 46) Краснопьоров (Гринь, 72), Ротань П., Масюк, Дитина, Мелащенко (Ротань А., 46), Алозіє.

Головний тренер: Олег Калюжний.

Матч пройшов при повній перевазі команди-господарів, яку вони змогли втілити у 4 голи у воротах суперників. 2 голи «Полтава» забила у першому таймі. Їх авторами стали півзахисник Трояновський і нападник Нехтій. А у другій 45-хвилинці відзначилися вігнер Гришин і захисник Сокуренко.

Дебютував і цьому матчі новачок «містян» колишній гравець збірної України Адріан Пуканич. 33-річний футболіст приніс чимало користі своїм новим партнерам.

Наступну гру у Кубку Пожечевського «Полтава» проведе з представником Другої ліги «Кремінем» із Кременчука. Початок гри о 14:30. Поєдинок пройде на базі «чорно-зелених» у Копилах.

Віталій Кравченко