ФК «Полтава» розгромила «Динамо» Мелащенка

12.03.2017 Поділитися

Полтавці впевнено обіграли аматорську команду, вирішивши долю зустрічі у другому таймі.

«Полтава» 3:0 «Динамо»

Голи: Нехтій, 51, Лебеденко, 56, Дегтярьов 85.

ФК «Полтава»: Кринський (Черниш, 85), Парамонов, Ковтун, Дмитренко (Бородай), Кушніренко, Голіков (Приходько), Трояновський, (Янаков), Зеленевіч (Пучковський, 46), Насібулін (Дегтярьов), Нехтій (Соломка), Лебеденко (Сокуренко).

Гол. тренер: Юрій Ярошенко

ФК «Полтава» провів заключну гру під час зимової перерви. За тиждень до початку календарних ігор чемпіонату підопічні Юрія Ярошенка помірялися силами з Решетилівського «Динамо». Саме звітний поєдинок повинен був стати показовим у першу чергу для тренерів, щоб ті могли визначитися зі стартовим складом на гру проти київського «Оболонь-Бровар».

Зі старту зустрічі полтавчани гостро діяли на підступах до воріт суперника, але не вистачало чіткості дій в завершальній стадії атаки. Аматори не надто протидіяли супернику, хоча мали кілька перспективних виходів. Доля ж поєдинку вирішилася у другому таймі.

Вагому роль зіграли як заміни, так і бажання футболістів показати свої кращі сторони. На старті другої тайму вивів полтавчан вперед Нехтій, який після подачі від Лебеденко філігранним ударом в дотик спрямував «шкіряного» в сітку – 1:0.

За три хвилини полтавчани закріпили свою перевагу. Момент вийшов майже ідентичним, правда, тепер уже Нехтій асистував Лебеденко. А крапку в матчі поставив Дегтярьов, який вирвався назустріч голкіперу гостей і доставив м'яч фактично в порожні ворота. 3:0 – ФК «Полтава» здобуває перемогу і готується до першої офіційної гри в 2017 році.

Віктор Карпенко