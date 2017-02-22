ФК «Полтава» взяла реванш у «Нафтовика» за Кубок Пожечевського

22.02.2017 Поділитися

«Містяни» помстилися команді з Охтирки за поразку в Кубку Пожечевського, через що підопічні Ярошенка програли матч за 3 місце.

«Полтава» 3:1 «Нафтовик-Укрнафта»

Голи: Трояновський – 23 (пенальті), Нехтій – 33 (пенальті), Дегтярьов 73 – Передистий 40

«Нафтовик-Укрнафта» (перший тайм): Юрчук, Логінов, Бояринцев, Передистий, Лозовий, Піднебенной, Г. Пасіч, Є. Пасіч, Білик та гравці які перебувають на перегляді.

«Нафтовик-Укрнафта» (другий тайм): Чеботарьов (Данкович), Циколія, Власюк, Зайчук, Лапін, Черній, Герт, Антюх, Войцеховський, Сондей та гравець який перебуває на перегляді.

Активніше почали поєдинок саме полтавці. Впевнений старт призвів до того, що вже в середині першого тайму гості з Охтирки через власну необережність збили в своєму штрафному майданчику Нехтія. Арбітр призначив пенальті. «Крапку» реалізував Євген Трояновський, який вивів полтавчан вперед – 1:0.

Через десять хвилин ситуація повторилася: знову поза правилами зіграли захисники охтирського клубу проти того ж Нехтія. Арбітр знову не промовчав, вказавши на одинадцятиметровий. Нехитрим, легким ударом в самий центр воріт стандарт реалізував Нехтій – 2:0.

Під кінець тайму господарі трохи підсіли. Футболісти «Нафтовика» вміло скористалися такою помилкою. Обрізка в центрі поля, прохід по лівому флангу і подача в штрафний майданчик. Голкіпер «містян» у падінні спробував вибити м'яч, але «шкіряний» відскочив до Герта, той швидко відпасував під удар Передистого, після чого м'яч влетів у ворота – 2:1.

Другий тайм складався не так вдало – позначилася на грі погода, оскільки поле почав накривати рясний сніг. Але все ж полтавцям вдалося відзначитися ще одним голом. Господарі перехопили м'яч на власній половині поля. Пас з глибини отримав Дегтярьов, який впевнено пройшов з м'ячем від центрального кола до лінії штрафної, звідки і послав м'яч у сітку воріт «Нафтовика». 3:1 – «Полтава» бере реванш у «Нафтовика» за Кубок Пожечевського.

Віталій Кравченко