ФК «Полтава» знімається з чемпіонату Першої ліги

23.01.2017 Поділитися

Чутки виявилися правдою – першолігова «Полтава» знову припиняє виступи у Першій лізі чемпіонату України.

Причиною цьому є реорганізація команди та розширення тренувальної бази. Зрозуміти причини зняття клубу з чемпіонату – складно. Але подібні заяви вже не вперше надходять від керівництва Професіональної футбольної ліги (ПФЛ).

Такі заяви дійсно загадка, навіть попри те, що «містяни» – один з найстабільніших клубів у Першій лізі. Цього літа йому має виповнитися 10 років. «Полтава» в минулому неодноразово з різних міркувань заявляла про зняття з турніру. Наразі офіційний сайт полтавців інформацію про зняття клубу зі змагань не підтверджує.

Натомість стало відомо, що футболісти, які мають бажання залишити клуб, уже отримують статус вільного агента. Так, захисник Сергій Вовкодав уже перебрався до лав іншого клубу Першої ліги - харківського «Геліоса».

Також нещодавно «Полтава» рішенням КДК ФФУ була позбавлена трьох турнірних очок. Пояснень від футбольних чиновників на адресу клубу не надходило. У стані полтавців негативно відреагували на таке рішення.

Віктор Карпенко