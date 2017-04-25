​Фото дня. Валерій Головко

25.04.2017 Поділитися

Ну хто не знає полтавського губернатора? Самовпевненого, задоволеного життям, бо воно й справді в нього вдалося. Навіть не скажеш, що накачаний лисий чоловік – інвалід. Валерій Головко взяв від Євромайдану максимум – посаду голови Полтавської ОДА.

Та ледве Валерій Анатолійович усівся у м’яке губернаторське крісло, як відразу ж відгородився від народу на 6-му поверсі ОДА охороною і кодовими замками. До такого не додумався навіть Олександр Удовіченко, який для багатьох є уособленням бандитської влади Януковича-Азарова.

Щоразу люди, які хочуть потрапити на засідання в к.621 мусять принижуватися, вмовляючи охоронців пропустити, бо їх чомусь не виявилося в списках тих, хто може бути присутній. Крик, гамір, штовханина! Жахливо огидна картина! Хіба за це люди мерзли на полтавському Майдані взимку 2014-го, за таку владу?

Обласні чиновники побоюються Валерія Головка, знаючи його крутий характер. І це щоразу добре видно під час усіляких нарад, коли так само нахабні з пересічними громадянами начальнички стають наче восьмикласниками перед суворим учителем і ледве-ледве голос тягнуть, не сміючи йому перечити.

Однак він добре знає своє місце, коли спілкується з тими, від кого залежить: «с подобострастием и на полусогнутых». У цьому фото – вся сутність Валерія Головка...