Фотовиставку українського пейзажу презентували у Полтаві

11.02.2017 Поділитися

Виставку фоторобіт Національної спілки фотохудожників представили в Полтаві.

У музеї імені Котляревського відкрилася виставка фоторобіт 16 полтавських митців під назвою «Мелодія українського пейзажу». На ній експозиціонувалося 45 світлин. Фото були зроблені у різних куточках України.

Основною тематикою робіт стали гірські та річкові краєвиди. Один із учасників виставки Сергій Назаркін розповів про власні враження від презентації.

– Презентовані роботи є відбраженням краси повсякденного життя. Вся українська природа від Карпатських гір і до Херсонських степів знайшла відображення у роботах митців. Звичайні речі можуть бути надзвичайно красивими, саме це і донесли фотографи, – додав він.

Виставку було експоновано у виставковій залі літературно-меморіального музею, що в бібліотеці Котляревсього.