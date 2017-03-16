Футбольні клуби Полтавщини кажуть «Ні» договірним матчам

16.03.2017 Поділитися

Кременчуцький «Кремінь» та горішньоплавнівський «Гірник-Спорт» приєдналися до всеукраїнської акції «Скажи «Ні» договірним матчам» і записали власні відеоролики.

Футболісти і тренерські штаби команд закликали не погоджуватися грати в договірні ігри та запропонували колегам із інших команд доєднатися до участі у флешмобі.

Також вся команда «Гірник-Спорт» стала учасницею відеозйомки невеликого кліпу в рамках цієї акції по боротьбі з фіксованими результатами і договірними матчами. Гравці і тренерський штаб на чолі з Сергієм Пучковим передали цю естафету іншим футболістам і командам Професійної футбольної ліги.

– Ми говоримо «Ні» договірним матчу і нечесній боротьбі, – сказав у відео капітан ФК «Гірник-Спорт» Володимир Корольков. – Ми не граємо в ці ігри. Ми виступаємо за видовищний і непередбачуваний футбол, який подобається вболівальникам.

Зазначимо, що старт цієї акції пов’язаний з резонансними іграми команд Першої ліги, у яких явно прослідковувався букмекерський слід. Одним з останніх таких матчів стала виїзна гра «Гірника-Спорт» проти маріупольського «Іллічівця». Про цю зустріч та конфлікт, що склався навколо неї, «ОБ» писав раніше.

Нагадаємо, напередодні відновлення весняної частини змагань ПФЛ України спільно з Всеукраїнською асоціацією футболістів-професіоналів оголосили про запуск флешмобу, спрямованому на попередження та боротьбу з так званими договірняками – матчами з фіксованими результатами.

Віктор Карпенко