Габаритно-ваговий комплекс переїжджає на нове місце

27.04.2017 Поділитися

Перевізники, повертаючись з Дніпра, скорочують маршрути за рахунок проїзду дорогами, які не пристосовані до їзди вантажівок вагою 50 і більше тонн. Вони, звісно, зацікавлені у зменшенні собівартості перевезень, перевозячи за один рейс вагу, яку треба б перевезти двома рейсами. І не особливо переймаються тим, що цим руйнують шляхи.

Виявити порушників допомагають відповідні пункти контролю, які встановлені на автошляхах Полтавської області. Але водії, зокрема,великогабаритна техніка сільськогосподарських підприємств, знаходять шляхи об’їзду таких пунктів.

За словами начальника Державної служби автодоріг у Полтавській області Володимира Трояновського, особливо гостра ця проблема на шляху Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, де знаходиться один з таких пунктів. Утім, водії їдуть за маршрутом Кобеляки-Нехвороща-Машівка та Решетилівка-Нові Санжари-Нехвороща.

Нині ці дороги перебувають в жахливому стані, бо були побудовані ще в 60-70-х роках минулого століття, а тодішні технології не були розраховані на 30-50-тонні вантажівки.

Для недопущення подальшого руйнування доріг за дорученням голови Полтавської ОДА Валерія Головка габаритно-ваговий комплекс для зважування вантажівок буде переміщено в с.Нехвороща Кобеляцького району, аджесаме тут - перехрестя автошляхів. На порушників накладатимуться штрафи для спроби зупинити трафік, що йде по цих дорогах.

Штрафи нараховуються в євро, також перевізник повинен сплатити обов’язковий штраф 1 700 грн. за відсутність дозволу на перевезення габаритного вантажу.